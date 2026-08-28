نورة بنت حميد القاسمي: يوم المرأة الإماراتية يجسد مكانة ابنة الإمارات على الصعيد الوطني

دبي في 28 أغسطس/ وام/ أكدت الشيخة نورة بنت حميد القاسمي، مديرة إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم المرأة الإماراتية، "، يجسد المكانة الراسخة التي وصلت إليها ابنة الإمارات بوصفها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من تمكين المرأة والاستثمار في قدراتها نهجاً وطنياً مستداماً، أتاح لها توسيع نطاق إسهاماتها وتحقيق حضور نوعي في مختلف القطاعات والمجالات.

وقالت ، في تصريح اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن شعار الاحتفال هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد مرحلة متقدمة في مسيرة المرأة الإماراتية، مرحلة تقوم على البناء على ما تحقق، وإبراز ما تمتلكه من قدرات وكفاءات ومواصلة تطويرها لتكون أكثر جاهزية وتأثيراً في مواجهة متطلبات المستقبل.. واليوم، حيث لم تعد إنجازات المرأة الإماراتية تقاس بحجم حضورها فحسب، وإنما أيضاً بالأثر الذي تصنعه، والقيمة التي تضيفها، ودورها في قيادة التطوير والابتكار".

وأضافت أن القطاع الصحي يقدم نموذجاً بارزاً لهذا الحضور، حيث تؤدي الكفاءات النسائية الإماراتية أدواراً فاعلة في مختلف المجالات الطبية والصحية والإدارية والتخصصية، وتسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية، وتبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز كفاءة الخدمات واستدامتها، مشيرة إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تزخر بنماذج وطنية نسائية أثبتت قدرتها على تحويل الطموح والمعرفة والخبرة إلى إنجازات ملموسة تخدم صحة المجتمع.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية فرصة للتطلع إلى المرحلة المقبلة بمزيد من الطموح، ومواصلة الاستثمار في تأهيل الكفاءات النسائية الوطنية وتطوير مهاراتها المستقبلية، وتوسيع آفاق مشاركتها في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتقنيات الصحية المتقدمة، بما يعزز دورها في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، ويترجم شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" إلى أثر مستمر يواكب تطلعات دولة الإمارات للمستقبل.