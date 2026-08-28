رئيس هيئة أبوظبي للتراث: المرأة الإماراتية تقدم إسهامات رائدة في مسيرة تنمية الدولة

أبوظبي في 28 أغسطس/وام/ أكد سعادة عبدالله مبارك المهيري رئيس هيئة أبوظبي للتراث أن يوم المرأة الإماراتية يشكل مناسبة للاحتفاء بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية، وما قدمته من إسهامات رائدة في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال المهيري بهذه المناسبة:"يمثل هذا اليوم مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل اعتزاز المكانة الرفيعة التي بلغتها المرأة الإماراتية، وأدوارها الفاعلة في بناء المجتمع وخدمة الوطن وصناعة المستقبل، في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت بقدراتها وإمكاناتها، وأرست نهجاً متكاملاً لدعمها وتمكينها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في طاقاتها رافد أساسي للتنمية المستدامة".

وأكد أن هذا النهج وضع أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمر راسخاً في ظل قيادتنا الرشيدة، حتى أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والإنجاز، ونموذجاً ملهماً في العطاء والمسؤولية والتميز".

وأضاف :" أننا في هذه المناسبة، نؤكد اعتزازنا بالمرأة الإماراتية، ونثمّن إسهاماتها في صون تراثنا الوطني، وحفظ موروثنا الثقافي والاجتماعي، ونقله إلى الأجيال، بما يعزز ارتباطها بهويتها وقيمها الأصيلة.. ونعرب عن بالغ تقديرنا للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام بالمرأة الإماراتية، وما توفره لها من فرص وإمكانات عززت مكانتها وحضورها في مختلف المجالات".