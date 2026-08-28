مصرف الشارقة الإسلامي : المرأة الإماراتية عززت حضورها في المجالات كافة

الشارقة في27 أغسطس/وام/ أكّد سعادة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ، أنّ أثر المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات يعكس رصيداً متنامياً من المعرفة والخبرة وما أثبتته من قدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار مشيراً إلى أنّ المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أوسع لتعزيز دورها في مواقع القيادة والتأثير.

وقال سعادته : نؤمن في مصرف الشارقة الإسلامي أنّ مسؤولية المؤسسات تتمثل في مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتهيئة بيئة تدعم تطور المرأة مهنياً وتمنحها المجال لتوظيف قدراتها وخبراتها والإسهام بفاعلية في نجاح مؤسساتها.

وأضاف سعادته : "يعبّر شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" عن طموح يتجدد مع كل إنجاز فما تحققه المرأة الإماراتية اليوم يمهّد الطريق أمام جيل جديد ينطلق من قاعدة أكثر رسوخاً ويمضي بطموحات أبعد وفي هذه المناسبة نفخر بابنة الإمارات وعطائها المتواصل ونتطلع بثقة إلى ما ستضيفه إلى مستقبل دولة الإمارات.