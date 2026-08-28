مطر بن لاحج و إل سيد يستعرضان "قوة الفنون في سرد القصص" خلال قمة الإعلام العربي 2026

دبي في 28 أغسطس /وام/ يشارك الفنان والنحات الإماراتي مطر بن لاحج، والفنان والنحات العالمي "إل سيد" في جلسة بعنوان "قوة الفنون في سرد القصص"، ضمن جلسات المنتدى الإعلامي العربي للشباب، وذلك في إطار فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

تسلط الجلسة الضوء على الدور المتنامي للفنون في صناعة السرديات والتعبير عن القضايا الإنسانية، وقدرتها على تجاوز الحدود الثقافية واللغوية وبناء جسور التواصل بين المجتمعات، إلى جانب استعراض تجارب فنية توظف الإبداع في إيصال الرسائل وتعزيز الحوار والتفاهم.

يُعد مطر بن لاحج من أبرز الفنانين والنحاتين الإماراتيين، ويتميز بتجربة فنية تجمع بين النحت والرؤية الفنية والتعبير التشكيلي، مع اهتمام خاص بالهوية الإماراتية والتراث والحداثة، وتوظيف الأشكال والخامات في أعمال تعكس قيم المجتمع وطموحه.

فيما يعد "إل سيد" فنانا عالميا معاصرا تتنوع أعماله بين الرسم والنحت والتركيبات الفنية، ويمزج فيها جماليات الخط العربي بروح الفن الحضري ويستلهم أعماله من اللغة والهوية والذاكرة الثقافية، ويستخدم الفن جسراً للحوار والتعايش والتواصل الإنساني.

وحظيت تجربته بإشادة دولية واسعة، وتوجد أعماله في مؤسسات ومجموعات فنية بارزة حول العالم، من بينها متحف المتروبوليتان للفنون واللوفر أبو ظبي.