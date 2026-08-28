البرلمان العربي للطفل : يوم المرأة الإماراتية تجربة ملهمة لأجيال المستقبل

الشارقة في 28 أغسطس/وام/ أكّد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس يُشكل تجربة ملهمة لأجيال المستقبل والطفل العربي بوجه عام لما تقدمه ابنة الإمارات من نموذج حضاري ومشرق في العلم والعمل والقيادة بدعم مستمر من القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأوضح الباروت أن الإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات تمنح الأطفال القدوة الحسنة والدافع للتميز والإبداع مشيراً إلى أن البرلمان العربي للطفل يرى في هذه المسيرة الرائدة حافزاً كبيراً لترسيخ قيم المسؤولية والابتكار لدى النشء ليكونوا فاعلين في بناء مجتمعاتهم مستقبلاً.