آمنة الشحي: الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة

عجمان في 28 أغسطس / وام / أكدت الدكتورة آمنة سعيد الشحي، المدير التنفيذي لمنتدى أبوظبي للسلم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع وصناعة المستقبل، مشيرة إلى أن نهضة الدولة لم تقتصر على العمران والتنمية، وإنما قامت على بناء الإنسان وصناعة الأمل، وكانت المرأة الإماراتية في صدارة هذه المسيرة.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن حضور المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية يجسد رؤية وطنية راسخة جعلت منها شريكاً أصيلاً في البناء، ووجهاً مشرقاً للإمارات في ميادين التنمية والسلام والعمل الإنساني.

وأوضحت أن هذا الحضور الاستثنائي يمثل ثمرة نهج أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ويواصله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله برؤية استشرافية مشيدة بالدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم مسيرة المرأة الإماراتية.