"كهرباء ومياه دبي": (85) في المائة من القوى النسائية بالهيئة إماراتيات

دبي في 28 أغسطس/وام/ أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية احتفاء بمستويات الريادة التي أحرزتها دولة الإمارات بمجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق الأهداف الوطنية.

وقال الطاير بهذه المناسبة :"يجسد شعار"بنظهر الأقوى والأفضل" النهج المبارك الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وهو النهج القائم على الإيمان العميق والثقة الكبيرة بقدرات المرأة الإماراتية وطاقاتها، بوصفها شريكة حقيقية في البناء والازدهار وصناعة الأجيال، وداعم أساسي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم.

وأضاف أنه في عام الأسرة، وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 والسياسة الوطنية للأسرة، نلتزم في الهيئة بتوفير بيئة عمل محفزة وسعيدة، تساعد الموظفات على إعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والأسرية، ودعم تطورهن المهني والقيادي.

ولفت إلى أن موظفات الهيئة يواصلن إثبات جدارتهن وكفاءتهن في مختلف مجالات العمل ، فيما وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1,925 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 844 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1,185 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة، فيما تشكل النساء الإماراتيات نسبة 85% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.. وتؤدي الهيئة دوراً مهماً في الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وتحفيز المرأة على مواصلة الريادة والابتكار والتميز.