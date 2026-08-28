مدير-بلدية-عجمان: ابنة الإمارات، تجاوزت مفهوم التمكين إلى ترسيخ مكانتها نموذجا ملهما

عجمان في 28 أغسطس/وام/ أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد مرحلة متقدمة في مسيرة ابنة الإمارات، تتجاوز مفهوم التمكين إلى ترسيخ مكانتها نموذجا ملهما وشريكا رئيسيا في صناعة المستقبل، وتعزيز أثرها المستدام في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح سعادته بهذه المناسبة أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية هو ثمرة رؤية وطنية راسخة ومنظومة متكاملة آمنت بطموحها وساندت مسيرتها، وأسهمت فيها الأسرة والمؤسسات وفرق العمل والشركاء، بما أتاح لها توظيف علمها وخبراتها وقدراتها في مختلف المجالات، والمشاركة بفاعلية في صناعة القرار والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

ونوه إلى أن أثر المرأة الإماراتية يمتد من دورها في ميادين العمل إلى دورها المحوري في الأسرة والمجتمع، حيث تواصل مسؤوليتها في تنشئة الأجيال وغرس قيم الانتماء والعطاء، بالتوازي مع حضورها الفاعل وإسهاماتها المهنية والوطنية، بما يعكس قدرتها على تحقيق أثر يتجاوز الإنجاز الفردي ليصل إلى المجتمع والوطن.

وأشاد سعادته بالكفاءات النسائية في دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، وما يقدمنه من إسهامات فاعلة في مختلف قطاعات العمل البلدي، مؤكدًا أن حضورهن وخبراتهن وجهودهن أسهمت في دعم مسيرة الدائرة وتحقيق مستهدفاتها وخدمة المجتمع، ليجسدن نموذجًا مشرفًا لابنة الإمارات التي تواصل بعطائها وكفاءتها المشاركة في صناعة المستقبل.