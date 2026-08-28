"إسلامية دبي" : المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة الوطن

دبي في 27 أغسطس/وام/ أكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد ما وصلت إليه المرأة في دولة الإمارات من مكانة رائدة، وما تضطلع به من دور محوري في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، في ظل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

وقال المهيري، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، إن المناسبة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، التي تؤكد أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات رسخت نهجاً يقوم على الثقة بالكوادر الوطنية وتمكينها من تحويل التحديات إلى فرص للإنجاز والتميز.

وأضاف أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أرست دعائم راسخة لتمكين المرأة الإماراتية، وأسهمت في تعزيز حضورها في مختلف المجالات، حتى أصبحت نموذجاً في العطاء والقيادة والتميز.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أسهمت في ترسيخ ثقافة عمل تقوم على التميز وصناعة الفرص وتمكين الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن قرينة سموه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تجسد نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية، بما تقدمه من إسهامات في ترسيخ قيم الأسرة، ورعاية الأبناء، ودعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وأوضح المهيري أن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، وتؤدي أدواراً فاعلة في مختلف ميادين العمل الوطني، مشيداً بما تقدمه من إسهامات نوعية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وأكد حرص الدائرة على مواصلة توفير بيئة عمل داعمة لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، بما يتيح لها الإبداع والقيادة وصناعة الأثر، ويجسد نهج القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية، وترجمة لشعار يوم المرأة الإماراتية «بنظهر الأقوى والأفضل».