"سياحة الشارقة" : المرأة الإماراتية تواصل إسهاماتها في بناء الوطن وصناعة مستقبله

الشارقة في 28 أغسطس/ وام/ قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن دولة الإمارات وهي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية فإنها تحتفل في الوقت نفسه بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة الإماراتية وإسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية والتقدم .

ونوه المدفع في هذه المناسبة إلى أن المرأة الإماراتية رسخت بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل مكانتها شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله وأثبتت بكفاءتها وطموحها وقدرتها على الابتكار أنها قوة مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و أضاف سعادته :" نستلهم في هذه المناسبة نهج قيادتنا الرشيدة التي جعلت من تمكين المرأة ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة ووفرت لها الفرص لتتولى أدواراً قيادية ومؤثرة في مختلف القطاعات ".