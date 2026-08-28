عبدالله بن دميثان: نفخر بإسهامات المرأة الإماراتية في القطاع الاقتصادي

دبي في 28 اغسطس/وام/ أشاد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي

بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تمكين المرأة الإماراتية التي تواصل نجاحاتها في كل القطاعات لتعكس نهجاً وطنياً متكاملاً وقال إن هذا النهج هو ما نرسخه في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال تعزيز التنسيق والعمل المشترك، بعيداً عن الإنجازات الفردية".

جاء ذلك خلال لقائه الموظفات الإماراتيات في المؤسسة ضمن جلسة خاصة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً لإسهاماتهن البارزة في دعم اقتصاد دبي ودورهن في مسيرة العمل والتنمية الوطنية.

ونوه إلى أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في هذه المسيرة عبر مختلف قطاعات عمل المؤسسة، بما يشمل الجمارك، والقطاع البحري، والتنظيمي، والأمني، ونواصل التزامنا بتمكينها وتعزيز دورها ودعم مسيرتها ضمن هذه المجالات" وعبر عن فخره بإنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها في القطاع الاقتصادي.

وأعلن عن جائزة خاصة بالمرأة الإماراتية ضمن فئات جائزة التميز المؤسسي، تقديراً لإنجازاتهن وتحفيزاً لهن على مواصلة التميز والإبداع.