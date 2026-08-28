الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي : نفخر بإسهامات كفاءاتنا النسائية في تطوير الحلول البيئية المبتكرة

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إن شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2026 "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد روح الإمارات ونهجها القائم على الطموح والعمل المشترك والسعي الدائم نحو التميز.

واعتبرت سعادتها في تصريح لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن الإنجازات الاستثنائية التي تحققت لتمكين المرأة الإماراتية لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت ثمرة رؤية استراتيجية رسّختها قيادتنا الرشيدة، ودعمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لبناء إرث إستثنائيٍ يمتد عبر الأجيال، ولتغدو المرأة من خلاله شريكاً محورياً في ترسيخ النسيج الوطني وصناعة المستقبل.

وأضافت :" في هيئة البيئة - أبوظبي، نفخر بما تقدمه كفاءاتنا النسائية من إسهامات نوعية في صون الموارد الطبيعية، وتطوير الحلول البيئية المبتكرة ، وإيمانًا منا بأن الإنسان هو الركيزة الأولى للتنمية، نواصل بناء بيئة عمل تمكّن المرأة، وتفتح أمامها آفاق الإبداع والقيادة، لتواصل إسهامها الفاعل في تحقيق رؤية أبوظبي، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.