بيت الحكمة : المرأة الإماراتية حملت مشعل الثقافة عبر الحفاظ على القيم والمعارف والحكايات

الشارقة في 28 أغسطس /وام/ قالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة إن الثقافة تبقى حية حين تنتقل من جيل إلى آخر وحين يجد كل جيل طريقته في فهمها والتعبير عنها والإضافة إليها وفي دولة الإمارات حملت المرأة مشعل الثقافة الإماراتية عبر القيم والمعارف والحكايات التي تناقلتها الأمهات والجدات وتواصل اليوم إثراءها ككاتبة وباحثة وفنانة وصانعة للمعرفة تستمد من جذورها ما يلهمها وتمنحه تعبيرات جديدة تتفاعل مع الحاضر وتسهم في صناعة المستقبل.

وأضافت العقروبي في تصريح لها في يوم المرأة الإماراتية :" في هذا الامتداد يتجلى المعنى الأعمق لشعار «بنظهر الأقوى والأفضل» فقوة المرأة الإماراتية تكمن في قدرتها على الانطلاق من جذورها بثقة وتحويل ما ورثته إلى معرفة وإبداع وأثر يمتد إلى الأجيال القادمة وفي بيت الحكمة نؤمن بأن مسؤولية المؤسسات الثقافية تتمثل في إفساح المجال لهذه الأصوات ومنح أفكار المرأة وإبداعها المساحة التي يستحقانها ليكونا جزءاً فاعلاً من المشهد الثقافي لتبقى الثقافة الإماراتية حية ومتجددة تتوارثها الأجيال وتضيف إليها.