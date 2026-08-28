النائب العام لإمارة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك فاعل في ترسيخ العدالة وصون المجتمع

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن المرأة الإماراتية تشكل شريكاً أصيلاً في ترسيخ العدالة وصون المجتمع،مشيراً إلى أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك«أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثّل ركيزة أساسية في مسيرة تمكينها وريادتها.

وأعرب عن اعتزاز النيابة العامة لإمارة أبوظبي بالحضور النوعي والمؤثر للمرأة في العمل النيابي والقضائي، وما أثبتته من كفاءة واقتدار في حمل أمانة العدالة وسيادة القانون، وحماية الأسرة والطفل والمجتمع.

وأشاد بكوادر النيابة العامة النسائية، مؤكداً الثقة الكاملة بقدرتهن على مواصلة التميز وتولي المواقع القيادية، في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من تمكين ابنة الإمارات نهجاً راسخاً ومستداماً.