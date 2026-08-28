"استثمر في الشارقة" : المرأة الإماراتية رسخت حضورها ضمن منظومة الأعمال

الشارقة في 28 أغسطس / وام / قال سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) إن يوم المرأة الإماراتية يرسخ مسيرة انتقلت فيها المرأة من توسيع حضورها في الاقتصاد إلى قيادة الشركات وصناعة القرارات الاستثمارية وتأسيس مشاريع تفتح أسواقاً جديدة وتسهم في تطوير قطاعات المستقبل.

وأضاف المشرخ بهذه المناسبة : " في الشارقة نرى أثر هذه المسيرة في حضورها المتنامي ضمن منظومة الأعمال والاستثمار وريادة المشاريع وقدرتها على تحويل المعرفة والخبرة والطموح إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة ويعبّر شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" عن رؤية وطنية آمنت بأن قوة الاقتصاد وتنافسيته تبدأ بالاستثمار في الإنسان وإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات للمشاركة في صناعة المستقبل فالاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في تنوع الاقتصاد واستدامته .