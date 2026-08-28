المكتب الإقليمي للإيسيسكو: نجاحات ابنة الإمارات تجاوزت الأطر المحلية لتغدو نموذجاً ملهما

الشارقة في 28 أغسطس/وام/ أكد سعادة سالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الشارقة أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يعكس تجربة حضارية فريدة تجسد قدرة الاستثمار في الإنسان والدفع بالمرأة نحو قيادة قطاعات التربية والعلوم والثقافة بفضل النهج الاستشرافي للقيادة الرشيدة والتمكين النوعي والشامل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأوضح سالم بهذه المناسبة أن النجاحات الاستثنائية التي حققتها ابنة الإمارات تجاوزت الأطر المحلية لتغدو نموذجاً يلهم مجتمعات العالم مشيراً إلى أن مشاركتها الفاعلة في صون التراث الثقافي وتطوير المنظومات التعليمية وابتكار الحلول المعرفية عززت من مكانة دولة الإمارات منارة للإبداع والدبلوماسية الثقافية لافتا إلى أن منظمة "الإيسيسكو" تثمن مسيرة الارتقاء المتواصل بقدرات المرأة الإماراتية وتؤكد حرص مكتبها الإقليمي على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لاستثمار هذه الطاقات الملهمة في بناء مجتمعات المعرفة وترسيخ قيم السلام والتسامح بين الشعوب.