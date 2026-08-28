" شروق " : المرأة الإماراتية رسخت نجاحها في سوق العمل و صنع القرار

الشارقة في 28 أغسطس/وام/ أكد سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن الحضور الراسخ للمرأة الإماراتية في سوق العمل وصنع القرار يشكل قاعدة قوية لمرحلة جديدة تتسع فيها مساهمتها في قيادة الأعمال وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

وقال القصير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية :" لقد رسخت المرأة الإماراتية مكانتها في مختلف قطاعات الأعمال وأثبتت أن خبراتها وقدرتها على القيادة تمثلان قيمة مضافة للمؤسسات والاقتصاد ومن واقع عملنا في "شروق" نرى أثر هذه الخبرات في تطوير المشاريع وإدارة الوجهات وبناء الشراكات وصناعة قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة للشارقة.

وأضاف أن شعار (بنظهر الأقوى والأفضل) يجسد روح الشراكة التي تقود مسيرة التنمية في دولة الإمارات فالقوة تتجلى في منظومة متكاملة تساند المرأة وتضاعف أثرها والأفضل يتحقق عندما ينعكس هذا التكامل على أداء المؤسسة واستقرار الأسرة ونمو الاقتصاد.