أحمد بن مسحار: تمكين المرأة الإماراتية يستند إلى منظومة تشريعية راسخة وثقافة مجتمعية داعمة

دبي في 28 أغسطس /وام/ أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل نهجاً وطنياً راسخاً، يستند إلى منظومة تشريعية تصون حقوقها وتكفل تكافؤ الفرص، وثقافة مجتمعية أصيلة تعزز حضورها ودورها الريادي في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال ابن مسحار بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» إن يوم المرأة الإماراتية يعد محطةً متميزةً في سجل مناسباتنا الوطنية، وبادرةً تجسد النهج السديد لدولتنا في رفد الكوادر الإماراتية بجميع سبل الدعم والتمكين، انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وإيماناً منها بالدور المحوري للمرأة في تعزيز تقدم الوطن ورفعته".

وأضاف أنه عملاً بتوجيهات ،سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نحتفي بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»؛ تأكيداً على أنَّ تضافر سواعد أبناء وبنات الإمارات هو السبيل الأمثل للمضي بمسيرة التنمية الوطنية نحو آفاق أرحب.

وقال : " في هذه المناسبة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة تمكين الكوادر النسائية الإماراتية في دولتنا، ونعرب عن فخرنا بإنجازات ابنة الإمارات التي تواصل يوماً بعد يوم ترسيخ سجلها الحافل بالتميز وتعزيز رصيد إنجازاتها في دعم ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة”.