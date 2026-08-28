برنامج خبراء الإمارات يبرز إسهامات المرأة الإماراتية على الصعيدين الوطني والدولي

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / سلّط برنامج خبراء الإمارات الضوء على دور المرأة الإماراتية وإسهاماتها المتنامية عبر مختلف القطاعات الحيوية في الدولة؛ لا سيما وأن المرأة تشكل غالبية الخبراء الذين شاركوا في البرنامج منذ إطلاقه في عام 2019 وذلك احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية.

وساهم برنامج خبراء الإمارات خلال أربع دفعات، في تعزيز قدرات 86 خبيراً وخبيرة، بينهم 44 خبيرة إماراتية، تشكلن 51% من المشاركين الذين انضموا إلى البرنامج، واليوم يواصلن الإسهام في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والاستدامة والسياسات العامة والبنية التحتية والعلوم البحرية والثقافة والخدمات الأسرية ونظم الغذاء؛ كما يشغلن أدواراً إستراتيجية في مجالات مؤثرة تشمل القيادة الحكومية والعلوم والهندسة والعمل الأكاديمي والخدمات الاستشارية، إلى جانب توليهن مناصب قيادية كرئيسات تنفيذيات.

وظلت مشاركة المرأة الإماراتية في برنامج خبراء الإمارات محورية طوال الدفعات الأربع، إذ واصلت مساهماتها في مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية إلى جانب القطاع الخاص.

ويعمل برنامج خبراء الإمارات على إعداد وتمكين الخبراء الإماراتيين من خلال عمليات تطوير تركز على القطاعات، وتشمل تقديم الإرشاد والتوجيه التنفيذي، والعمل على تنفيذ مشروعات تخرّج تُعنى بالأولويات الوطنية، فضلاً عن التفاعل المباشر مع كبار قادة الحكومة.

ويواصل الخبراء رحلتهم عبر المشاركة في المبادرات الوطنية، والمحافل الدولية، والقيام بأدوار قيادية في مختلف القطاعات الإستراتيجية.

وبالنسبة لمشاركة خبيرات البرنامج في أبرز المنصات والمحافل الدولية فقد امتد الحضور الدولي للبروفيسورة هدى الخزيمي، بخبرتها في العلوم والتقنيات المتقدمة والاقتصاد المعرفي والجديد والاستثمار والابتكار والتصنيع، عبر أدوار قيادية واستشارية ومشاركات في عدد من المنصات الدولية، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب حضور ممتد عبر سنوات في دافوس وسلاسل المنتدى المختلفة.

وأتمّت وحيدة الحضرمي مؤخراً مشاركتها في برنامج أكسفورد للقادة الثقافيين، وكذلك مثّلت دولة الإمارات عبر مشاركاتها في منصات اليونسكو ومجموعة العشرين.

وفي مارس 2025، شاركت خبيرات البرنامج في أول جلسة حوارية للبرنامج ضمن القمة العالمية للحكومات، والتي جمعت نخبة من الخبراء في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والسياسات والقطاعات المستقبلية.

كما تضطلع البروفيسورة هدى الخزيمي بأدوار في مجالس إدارة ومجالس استشارية مرتبطة بالاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد، إلى جانب أدوار دولية مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقيادتها ضمن مجلس سيدات أعمال بريكس لمجموعة معنية بالاقتصاد الإبداعي ممثلةً دولة الإمارات.

وطورت مريم الفلاسي منظومة للاستفادة من فائض الأغذية وإعادة توزيعه، أسهمت في توفير أكثر من 5 ملايين وجبة للفئات المستفيدة منذ عام 2023.

وتمثل سعادة أسماء العزري صوتاً وطنياً رائداً في رسم سياسات الأسرة والمجتمع؛ بينما تقود عائشة حارب جهود الابتكار في شرطة دبي بصفتها رئيسة مجلس الابتكار، وتقدم نوف الهاملي خبراتها في مجال دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بينما أصبحت ميرة المهيري أول امرأة إماراتية تتولى منصب مفتشة للأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وأول خبيرة إماراتية يتم التعاقد معها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال ثقافة الأمان.

وشكّل مؤتمر الأطراف "COP28" محطةً بارزة أيضاً في مسيرة إسهامات خبيرات البرنامج، حيث شاركت 12 من زميلات وخريجات البرنامج كمتحدثات خلال فعاليات المؤتمر، من بينهن خبيرات إماراتيات أسهمن في إثراء النقاشات حول الاستدامة والابتكار والأولويات الوطنية.

وخلال عام الاستدامة 2023، انضمت خبيرات البرنامج أيضاً إلى شبكة خبراء الاستدامة، وأسهمن في دعم جهود التوعية المجتمعية والمبادرات الوطنية في مجال الاستدامة.

كما قدم خبراء الدفعة الرابعة من برنامج خبراء الإمارات ثمانية حلول في مجال السياسات السلوكية، تضمنت أربعة مشروعات بقيادة خبيرات إماراتيات خلال فعاليات مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025.

وتقول الدكتورة أسماء فكري، خبيرة برنامج خبراء الإمارات ممثلة لقطاع العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل أن كل جيل يبني على ما أسسه الجيل السابق، واليوم مُنحنا الفرصة لمواصلة بناء الخبرات وتعزيزها، وتوفير الدعم لبعضنا البعض، وإعداد الجيل القادم من النساء الإماراتيات القادرات على المساهمة في صناعة مستقبل الإمارات.

وقالت طيف الأميري، خبيرة برنامج خبراء الإمارات ممثلة لقطاع الإعلام أن من خلال برنامج خبراء الإمارات: أدركت المعنى الحقيقي لدوري كخبيرة، وترسخت لدي قناعة بأن امتلاك الخبرات يجب أن يقترن بالمسؤولية، وأن كل فرصة للمشاركة في خدمة دولة الإمارات تمثل فرصة لصناعة أثر مستدام.

وذكرت ميثاء الكعبي، خبيرة برنامج خبراء الإمارات ممثلة لقطاع الشؤون الخارجية أن تمثيل دولة الإمارات على الساحة الدولية يحمل مسؤولية وطنية، وقد أسهم برنامج خبراء الإمارات في ترسيخ ثقتي في قدرتي على المشاركة بفاعلية في النقاشات العالمية، مع الحفاظ على قيم دولتنا وطموحاتها.

وقالت إيمان المغيري، خبيرة في برنامج خبراء الإمارات ممثلة لقطاع الثقافة والهوية أن الخبرة تكتسب قيمة أكبر عندما نتشاركها ونبني عليها مع الآخرين ومن خلال برنامج خبراء الإمارات، أتيحت لنا فرصة التفاعل مع قادة وموجّهين وخبراء، وسّعوا رؤيتنا وشجعونا على توظيف خبراتنا بصورة أوسع لخدمة الأولويات الوطنية.

ويضم برنامج خبراء الإمارات شبكة متكاملة للإرشاد والتوجيه من خلال نخبة من قادة القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك أبرز القيادات النسائية الإماراتية.

وأشارت روضه القبيسي، خبيرة برنامج خبراء الإمارات ممثلة لقطاع الثقافة والهوية إلى أن التعلم المباشر من القيادات الوطنية منح الأفكار بُعداً عملياً، فقد ساعدتنا خبراتهم على تحويل المعرفة إلى واقع عملي، وعلى فهم المعنى الحقيقي للمسؤولية عندما تصبح جزءاً من القيادة.

ويواصل برنامج خبراء الإمارات التوسع ليشمل قطاعات تلعب دوراً رئيسياً في مواكبة المستقبل، حيث يجمع "مسار الذكاء الاصطناعي"، الأول من نوعه ضمن البرنامج، 32 مشاركاً، من بينهم 12 خبيرة، بما يعزز حضور البرنامج في أحد أكثر المجالات ذات الأولويةً الإستراتيجية في الدولة.