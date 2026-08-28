البارالمبية الوطنية: إنجازات بطلات "صاحبات الهمم" إضافة نوعية للمرأة الإماراتية

دبي في 28 أغسطس/ وام / أكدت اللجنة البارالمبية الوطنية أن ما حققته بطلات الإمارات من صاحبات الهمم يمثل جزءاً أصيلاً من مسيرة نجاح الرياضة والمرأة الإماراتية، وثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات، والثقة بقدرتها على التميز والريادة في مختلف المجالات.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن هناك نماذج إماراتية ملهمة من بطلات صاحبات الهمم، ممثلة في سهام الرشيدي، ومريم المطروشي، وسارة الجنيبي، ونورة الكتبي، ومريم الزيودي، وعائشة المهيري، وسلامة الخاطري، وموزة الزيودي، وذكره الكعبي حققت إنجازات مشرفة في مسيرة الرياضة البارالمبية الإماراتية من ميداليات ريو دي جانيرو 2016 التاريخية، إلى الإنجازات القارية والدولية، والتأهل إلى الألعاب البارالمبية، وصولاً إلى اللجان القارية والدولية.

وقال سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية يرسخ مسيرة حافلة لبطلات صاحبات الهمم تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، حيث قدمن من خلالها إنجازات على المستويات البارالمبية والعالمية والقارية، وامتد حضورهن من ميادين المنافسة إلى التمثيل الرياضي وصناعة القرار.

وأضاف أن مسيرة إنجازاتهن لا تقتصر فقط على الميداليات والإنجازات، وإنما أيضاً بما تحقق من حضور بارز في المؤسسات واللجان الرياضية القارية والدولية، معرباً عن أمله في تواجد المزيد من اللاعبات الإماراتيات على منصات التتويج وفي مواقع صناعة القرار الرياضي خلال المرحلة المقبلة.