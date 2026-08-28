"كلمات": المرأة الإماراتية أسهمت في بناء مستقبل أكثر إشراقا

الشارقة في 28 أغسطس/ وام / قالت آمنة المازمي مدير مؤسسة كلمات إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمثل اعترافاً مستحقاً بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة الإماراتية والتي نجحت في تحويل دورها داخل الأسرة والمجتمع إلى قوة دافعة للتقدم وإحداث أثر إيجابي ومستدام.

وأشارت إلى أن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" حمل روح التعاون والتكاتف التي مكّنت المرأة الإماراتية من الارتقاء بأسرتها ومجتمعها ووطنها من خلال الصمود والعمل المشترك والالتزام ببناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وأضافت أنه من خلال هذا الدور المؤثر أسهمت المرأة الإماراتية في تنشئة العقول وصياغة هوية الأجيال القادمة وبفضل ما حظيت به من تمكين ودعم في دولة الإمارات استطاعت أن تجعل من الأسرة الحاضنة الأولى لشغف التعلم ومحبة القراءة ليصبح حرصها على المعرفة ركيزةً أساسية لما نلمسه اليوم من نضج فكري وتماسك مجتمعي لدى أجيالنا الناشئة.

وأكدت أن "مؤسسة كلمات" ترى في هذه المسيرة الملهمة سنداً حقيقياً لرسالتها الإنسانية والمعرفية فعندما تعمل على تيسير وصول الكتاب للأطفال، خاصة مَن حُرموا من ظروف التعلم الطبيعية فإنها تستلهم ممارساتها ورؤيتها بالدرجة الأولى من هذا المنجز الذي جسدته المرأة الإماراتية عبر تحويل القراءة إلى بيئة أمان وأمل.