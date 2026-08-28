الاتحاد الآسيوي للشطرنج يفتتح الملتقى الدولي للمنظمين بمشاركة 11 دولة

دبي في 28 أغسطس/ وام / افتتح الاتحاد الآسيوي للشطرنج ومقره في دولة الإمارات الملتقى التطويري الدولي للمنظمين، لتأهيل الكوادر التنظيمية في الاتحادين الآسيوي والأفريقي.

وكشف الاتحاد الآسيوي في بيان له عن 22 مشاركا يمثلون 11 دولة هي الإمارات ومصر وسوريا ولبنان والبحرين والسعودية والسودان وتونس والمغرب وسلطنة عمان وليبيا.

وأعلن عن إشراف أكاديمية الاتحاد الآسيوي على الملتقى الدولي باللغة العربية، عبر منصة "زووم"، خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس الجاري، بالتعاون مع لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي، وبمشاركة المحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم، مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي.

ونوه الاتحاد بأن الملتقى يتضمن أنظمة تقييم وتصنيف البطولات، واللوائح العامة للمسابقات، وإجراءات التقديم لاستضافة البطولات الدولية والمفاضلة بين عروض الاستضافة، والتعليمات الفنية والتنظيمية، وأنظمة التصنيف والقواعد الأساسية لتنظيم مسابقات الشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف والهجين، ومعايير اختيار، وتجهيز الأدوات والمعدات.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بجهود أكاديمية الاتحاد في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وبالدور الرائد للمحاضرين والخبراء في تطوير الكوادر الفنية والتنظيمية في القارتين الآسيوية والأفريقية، متمنياً أن تسهم هذه الدورات في تعزيز الكفاءات التنظيمية والارتقاء بمستوى البطولات.

وأكد هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي أن تأهيل الكوادر البشرية أحد أهم ركائز تطوير الشطرنج والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي والتنظيمي في القارتين الآسيوية والأفريقية، موضحاً أن تنظيم الملتقى باللغة العربية يؤكد حرص الاتحاد الآسيوي على توسيع قاعدة المعرفة الفنية.