مجلس إدارة غرفة الفجيرة: ابنة الإمارات رسخت حضورها في الاقتصاد وصناعة المستقبل

الفجيرة في 28 أغسطس/ وام / أكد سعادة محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية، وما رسخته من حضور مؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

وقال سعادته إن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في مختلف ميادين العمل، وأصبحت شريكاً فاعلاً في قطاعات الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، وأسهمت بطموحها وقدراتها في دعم الاقتصاد الوطني وابتكار فرص جديدة للنمو، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه اليوم يجسد رؤية وطنية راسخة آمنت بقدراتها ووفرت لها مقومات النجاح والتمكين.

وأكد حرص غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على تعزيز حضور المرأة في مجتمع الأعمال ودعم رائدات الأعمال والمبادرات التي توسع مشاركتهن الاقتصادية وتفتح أمامهن آفاقاً جديدة للنمو والريادة.

ورفع اليماحي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية مثمناً دور سموها الرائد في دعم المرأة وتمكينها، ومهنئاً المرأة الإماراتية التي تواصل بعطائها وإنجازاتها الإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.

وأكدت سعادة سمية سيف سعيد الزيودي، عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للدورة السادسة عشرة، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاحتفاء بمسيرة ملهمة حافلة بالإنجازات، تعكس الدور الفاعل الذي تضطلع به المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الدولة.

وقالت إن غرفة الفجيرة تعتز بما حققته رائدات الأعمال والكفاءات النسائية في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات من نجاحات نوعية، مؤكدة أهمية مواصلة توفير بيئة محفزة تفتح أمام ابنة الإمارات فرصاً أوسع للابتكار والقيادة وريادة الأعمال، بما يعزز إسهامها في مسيرة التنمية.

وأكدت سعادة فاطمة عبدالله محمد الوطني آل علي، عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للدورة السادسة عشرة، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل إحدى الركائز الأساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن حضورها المتنامي في قطاع المال والأعمال ومختلف المجالات التنموية يعكس نجاح النهج الوطني في الاستثمار في قدراتها.

وقالت إن المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية هي ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة أولوية وطنية، ورسخت حضورها شريكاً رئيساً في التنمية وصناعة المستقبل، لتقدم ابنة الإمارات نموذجاً يجمع بين الاعتزاز بالهوية والطموح والقدرة على الإنجاز.