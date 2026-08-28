مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي: المرأة الإماراتية ركيزة التنمية وصون المجتمع

الشارقة في 28 أغسطس/ وام / أكدت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية أن المرأة الإماراتية أسهمت بدورٍ محوري في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات حيث برهنت على مكانتها كقائدة وصانعة قرار وشريكٍ أساسي في مختلف القطاعات.

وقالت حمدة المحرزي نائب مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية إن المرأة الإماراتية أسهمت بكفاءتها ورؤيتها في ترسيخ نهضة الدولة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية وانطلاقاً من رؤية وطنية تؤمن بتمكين الإنسان وتكافؤ الفرص.

وأوضحت أن مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية تنظر ببالغ التقدير للمرأة الإماراتية التي نجحت في الجمع بين العطاء المجتمعي والإسهام في مختلف القطاعات الحيوية واضعةً صون الثروة البشرية في مقدمة أولوياتها لتؤكد دائماً أنها الركيزة الأساسية في حماية المجتمع وضمان مستقبله.