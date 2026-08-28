بلدية مدينة أبوظبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية بفعاليات مجتمعية

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / احتفت بلدية مدينة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المجتمعية في عدد من مناطق مدينة أبوظبي، تقديراً لدورها وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وتعزيزاً لمشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

وتأتي هذه المبادرات انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في دعم المرأة وتمكينها، وفي إطار عام الأسرة 2026 الذي يرسخ مكانة الأسرة باعتبارها أساساً لمجتمع متماسك ومزدهر، ويعزز أهمية تكامل أدوار أفراد المجتمع في بناء مستقبل أكثر استدامة وجودة للحياة. كما تعكس الفعاليات حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز التواصل مع المجتمع، وتوفير مبادرات تسهم في دعم الأسرة، وتمكين أفرادها، وترسيخ قيم التلاحم والمشاركة المجتمعية.

وقال سعادة أحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نحتفي من خلالها بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، ونستذكر الدور الذي أدته وما تزال تؤديه في مسيرة دولة الإمارات، كشريك أساسي في التنمية وصناعة المستقبل ويجسد شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" روحاً إماراتية راسخة تؤمن بأن الإنجاز لا يمثل محطة وصول، وإنما دافعاً لمواصلة الطموح والتقدم، وأن قوة المجتمع تنبع من قوة أفراده وتكامل أدوارهم.

وأضاف: في بلدية مدينة أبوظبي، نؤمن بأن دعم المرأة وتعزيز مشاركتها يبدأ من مجتمع يقدّر إسهاماتها، ويمنحها المساحة للتعبير عن قدراتها، ويعزز دورها داخل الأسرة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، نحرص على تقديم مبادرات مجتمعية تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتنا، وتدعم جودة الحياة، وتوفر مساحات للتواصل والتعلم وتبادل الخبرات، بما يعكس رؤيتنا لمجتمع متماسك يشارك جميع أفراده في مسيرة أبوظبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وتشمل سلسلة الفعاليات، فندق روزوود بجزيرة المارية، ومجلس مركز التواجد البلدي في مدينة محمد بن زايد، وديرفيلدز مول في منطقة الشهامة، والخيمة المقابلة لمركز التواجد البلدي في بني ياس، مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والثقافية والصحية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع.

وركزت الفعاليات على محاور متنوعة تعكس تعدد أدوار المرأة وإسهاماتها، حيث تتضمن ورشاً حول السنع والتراث والحرف اليدوية، وجلسات حوارية تتناول دور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تجارب وقصص نجاح ملهمة لعدد من سيدات الأعمال، بما يسهم في تشجيع الأجيال الجديدة على الطموح والتميز والابتكار.

كما تضمنت الفعاليات جانباً متكاملاً للتوعية بالصحة والسلامة، شملت ورشاً توعوية حول السلامة المنزلية والصحة المجتمعية، إلى جانب تقديم استشارات وإرشادات طبية وإجراء فحوصات مجانية للزائرات، بما يعزز الوعي الصحي ويدعم جودة الحياة.

وشهدت الفعاليات كذلك أنشطة ومسابقات تفاعلية موجهة لأفراد المجتمع، إلى جانب تكريم عدد من السيدات تقديراً لعطائهن وإنجازاتهن وإسهاماتهن المجتمعية.