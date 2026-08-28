غرفة الشارقة: المرأة الإماراتية قوة اقتصادية فاعلة تصنع الفرص وتقود مسيرة الريادة العالمية

الشارقة في 28 أغسطس/ وام / أكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن احتفاء الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يأتي تتويجاً لمسيرة وطنية رائدة رسّخت فيها القيادة الحكيمة نهج تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل والعطاء حتى أصبحت شريكاً أساسياً في التنمية وقوة اقتصادية فاعلة تصنع الفرص وتقود المبادرات وتدفع عجلة النمو.

وأشار إلى أن "رؤية أم الإمارات 50:50" ترسم أفقاً إستراتيجياً للخمسين عاماً القادمة تعزز فيه المرأة شراكتها في صناعة مستقبل الدولة.

وأكدت سعادته أهمية الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، منوّهاً بالجهود المتميزة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع التي عززت حضور المرأة على المستويين المحلي والعالمي.

وقال: نشهد اليوم في عدة قطاعات جيلاً من رائدات الأعمال يحوّلن أفكارهن إلى مؤسسات اقتصادية راسخة ونحن في غرفة تجارة وصناعة الشارقة نلتزم بتعزيز مبادراتنا لدعم هذا التحول من خلال فتح مسارات جديدة تسهّل وصولهن إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات العابرة للحدود وصقل قدراتهن القيادية إيماناً بأن تنافسية اقتصادنا ترتبط ارتباطاً مباشراً بقدرتنا على إطلاق الطاقات الكاملة لابنة الإمارات.