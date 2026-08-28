هيئة الشارقة للكتاب : المرأة الإماراتية شريك أصيل في بناء الثقافة

الشارقة في 28 أغسطس/ وام / قال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن قصة المرأة الإماراتية لم تعد قصة نجاح نرويها بل أصبحت جزءاً أصيلاً من قصة دولة الإمارات التي نكتبها كل يوم فهي حاضرة في العلم والثقافة والاقتصاد والإبداع وفي المواقع التي تُصنع فيها الأفكار والقرارات والمستقبل وما يجعل هذه التجربة جديرة بالاحتفاء يتجاوز حجم ما حققته المرأة.

وأضاف: المرأة نصف المجتمع لكنها في أثرها تتجاوز الأرقام بما تصنعه وما تضيفه وبالأجيال التي تشارك في بناء وعيها وطموحها وفي يوم المرأة الإماراتية نحتفي بهذه الشراكة التي تأسست مع دولة آمنت منذ بداياتها بأن نهضتها لا تكتمل إلا بكل أبنائها وبناتها.

وقال: وفي الشارقة نرى الثقافة واحدة من أكثر المساحات التي يتجلى فيها هذا الأثر فقد رسخت المرأة الإماراتية حضورها كاتبةً وناشرةً ومبدعةً وباحثة وأسهمت في إثراء المشهد الثقافي وتقديم صوت دولة الإمارات وثقافتها إلى العالم وما تكتبه وتبدعه وتقوده اليوم يدخل في ذاكرة المجتمع ويصبح جزءاً مما نورثه للأجيال القادمة وهذه المكانة هي امتداد للمشروع الحضاري الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجعل فيه الإنسان محور التنمية والثقافة أساساً لبنائها وبقيادة وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب نعمل على توسيع أثر هذا الحضور وتعزيز ما تقدمه المرأة من أفكار ومشروعات وإسهامات تثري المشهد الثقافي وتبني جسوراً جديدة بين ثقافتنا والعالم.