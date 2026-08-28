"دبي لرعاية النساء والأطفال": المرأة الإماراتية قوة مؤثرة وشريك في مسيرة التنمية

دبي في 28 أغسطس/ وام / أكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بمسيرة ابنة الإمارات وما حققته من حضور نوعي وتأثير متنامٍ في مختلف ميادين العمل والتنمية مشيرة إلى أن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية يجسد روح دولة الإمارات القائمة على مواصلة الإنجاز وعدم التوقف عند ما تحقق والتطلع دائمًا إلى مستويات أعلى من الريادة والتأثير.

وقالت المنصوري إن توجيهات سمو "أم الإمارات" بامتداد الاحتفاء هذا العام من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026 تحمل دلالة وطنية مهمة إذ تنقل المناسبة من الاحتفاء بيوم واحد إلى مساحة ممتدة للعمل وإطلاق المبادرات وإبراز النماذج الملهمة بما يعكس المكانة الراسخة التي تحظى بها المرأة في المشروع التنموي لدولة الإمارات ويؤكد أن الاستثمار في قدراتها وطاقاتها هو استثمار في مستقبل الوطن.

وأضافت أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة نهج أصيل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي آمن بأن بناء الإنسان أساس بناء الأوطان ورسخته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" عبر مسيرة ممتدة من الدعم والعطاء أسهمت في توفير البيئة التي مكنت ابنة الإمارات من الانتقال بثقة من المشاركة في مسيرة التنمية إلى الإسهام في قيادتها وصناعة توجهاتها.

وأوضحت سعادتها أن المرحلة المقبلة تفتح أمام المرأة الإماراتية آفاقًا أوسع للمشاركة والتأثير لا سيما في القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار ...منوهه بإن الطموح اليوم يتجاوز الوصول إلى مواقع المسؤولية إلى صناعة أثر نوعي ومستدام والمشاركة في ابتكار الحلول واتخاذ القرار وإعداد أجيال جديدة من القيادات الإماراتية القادرة على مواصلة مسيرة الوطن.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري أن قوة التجربة الإماراتية تكمن في تكامل الأدوار داخل المجتمع وفي النظر إلى نجاح المرأة واستقرار الأسرة وتقدم المجتمع باعتبارها عناصر مترابطة في منظومة واحدة لافتة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على الجمع بين طموحها المهني ومسؤوليتها المجتمعية وأن حضورها اليوم في مواقع القيادة والعمل الوطني يعكس حجم الثقة التي منحتها إياها القيادة الرشيدة.

وقالت: نحتفي اليوم بما حققته ابنة الإمارات لكننا ننظر بثقة أكبر إلى ما ستصنعه غدًا. فكل إنجاز حققته يفتح أمامها مسؤولية وفرصة جديدتين وكل نجاح يرفع سقف الطموح للجيل الذي يأتي بعدها. وهذا هو جوهر شعارنا هذا العام؛ أن نستثمر ما تحقق لنصنع ما هو أقوى وأفضل وأن تظل المرأة الإماراتية شريكًا أصيلًا في كتابة الفصول القادمة من قصة نجاح الإمارات.