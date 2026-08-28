"جميرا": "بنظهر الأقوى والأفضل" يعبر عن روح وانجازات الإمارات

دبي في 28 أغسطس/ وام / قالت منيرة الطاهر، نائبة رئيس عمليات الموارد البشرية والتوطين في "جميرا" إن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية ، "بنظهر الأقوى والأفضل"، يعبر عن روح الإمارات التي لا تعرف التوقف عند حدود الإنجاز، بل تجعل من كل نجاح بداية لنجاح آخر في مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على الصعد كافة .

وأكدت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام ، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يكتسب هذا العام أهمية خاصة مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية باحتفاء وطني على مدار شهر كامل، بما يتيح مساحة أوسع لإطلاق المبادرات وتقدير إسهامات المرأة الإماراتية.

وقالت إنه منذ تأسيس "الاتحاد النسائي العام" سنة 1975، واصلت المرأة الإماراتية تحقيق النجاحات التي مهدت الطريق لإنجازات أكبر، حتى أصبحت اليوم تشكل 71% من إجمالي القوى العاملة الإماراتية، وتتولى مناصب قيادية في مختلف القطاعات.

وأضافت: نحرص جميرا على توفير بيئة تفتح الآفاق أمام الكفاءات الإماراتية النسائية، وتمكنهن من تحقيق طموحاتهن وترك بصمتهن في قطاع الضيافة ، وكل عام والمرأة الإماراتية بخير.