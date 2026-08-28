مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع: المرأة الإماراتية نموذج مشرف يعكس توجه الدولة في الاستثمار بالإنسان

الشارقة في 28 أغسطس/ وام / قالت سعادة موضي الشامسي رئيس مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نعتز فيها بما حققته بنت الإمارات من إنجازات وفي إمارة الشارقة تمضي المرأة بخطى واثقة شريكةً أصيلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة.

وأضافت أن شعار هذا العام “بنظهر الأقوى والأفضل” يأتي معبرًا عن مكانة المرأة وما تقدمه من عطاء وإسهامات راسخة في مختلف المجالات، مؤكدة التزام مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية بمواصلة دعم المبادرات والبرامج التي تعزز استقرار الأسرة وتمكّن المرأة من أداء أدوارها الأسرية والمجتمعية انطلاقًا من إيمانها بأن تمكين المرأة هو استثمار في الأسرة وأساسٌ لبناء مجتمع متماسك معطاء.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين إن المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية وذلك بفضل إنجازاتها المتميزة ومساهماتها المؤثرة في مختلف القطاعات مستندة إلى رؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت بقدراتها ومكنتها من أداء دورها الوطني والمجتمعي.

وأضافت أنه إمارة الشارقة تبرز المرأة كنموذج ملهم في مجالات الثقافة والتعليم والابتكار والعمل المجتمعي بما يعكس نهج الإمارة في الاستثمار بالإنسان ويجسد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام ليؤكد روح العزيمة والتكاتف مسلطاً الضوء على الدور المستمر للمرأة الإماراتية في إحداث أثر ملموس ودفع عجلة التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: في يوم المرأة الإماراتية إننا نتوجه بالتحية والتقدير إلى كل امرأة جعلت من طموحها واقعاً ملموساً ومن عطائها أثراً ممتداً في ربوع الوطن وقدمت نماذج مشرفة ألهمت الأجيال لحمل المسؤولية والحرص على التميز وهو ما يؤكد أن التحديات لا تزيد المرأة الإماراتية إلا ثقة وإصراراً على تقديم أفضل ما لديها من معرفة ومهارات وطاقات ابتكارية تمكّنها من تحويل كل عقبة إلى فرصة للتفوق ومن هذا المنطلق يُمثّل كل إنجاز تحققه نقطة انطلاق لرؤية أوسع ترتقي بطموحاتها وترسخ دورها القيادي في تشكيل ملامح المستقبل.

وأضافت أن هذه المناسبة تكتسب في مجلس سيدات أعمال الشارقة بُعداً أعمق إذ تستند إلى مسيرة من العمل المتواصل في دعم وتمكين المرأة الإماراتية وهي مسيرة شكلت نموذجاً لشراكة فاعلة في البناء والتنمية منذ تأسيس المجلس عام 2002 وانطلاقاً من هذا الإرث نواصل تجديد رؤيتنا وتطوير برامجنا ومبادراتنا بما يواكب تطلعات المرأة الإماراتية ويوفر لها بيئة متكاملة تُترجم أفكارها المبتكرة إلى مشاريع واعدة على أرض الواقع وتمنحها المساحة والدعم اللازمين للنمو والتوسع إقليميا و دوليات لتظل في المكانة التي استحقتها بعملها وإبداعها وإيمانها الراسخ بقيم المواطنة والانتماء.

وقالت سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في يوم المرأة الإماراتية: نعتز بابنة الإمارات شريكةً أصيلةً في التنمية الوطنية الشاملة وبقدرتها على أن "تظهر الأقوى والأفضل" في ظل منظومة وطنية تؤمن بطاقتها وتستثمرها وفي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نجسّد رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للأسرة والمجتمع لبناء منظومة مستدامة ترافق الفتاة منذ طفولتها ويستفيد منها سنويًا آلاف الفتيات والنساء عبر مسارات تمتد من التأسيس الرياضي إلى التنافس والاحتراف والعمل والقيادة ونفخر بأن نكون شريكًا في مسيرة مئات المواطنات من اللاعبات والكفاءات الوطنية فتمكين المرأة يتجاوز إنجازها الفردي إذ يتضاعف أثره في أسرتها ويتجدد في أجيال أكثر وعيًا وصحة وقدرة على بناء الوطن.

وقال خالد الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات إن المرأة الإماراتية شكلت على امتداد مسيرة دولة الإمارات شريكًا أساسيًا في البناء والتنمية وأسهمت بعطائها وكفاءتها في صناعة منجزات وطنية امتدت إلى مختلف المجالات وفي إمارة الشارقة نلمس حضورها المؤثر في بناء الإنسان والأسرة والمجتمع مستندةً إلى بيئة داعمة آمنت بقدراتها ووفّرت لها الفرص لتواصل مسيرة التميز والريادة وفي مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير نؤمن بأن الاستثمار في القدرات والمهارات هو استثمار في مستقبل الوطن ونعتز بما تقدمه المرأة الإماراتية من نموذج ملهم في الطموح والتعلم المستمر وتحويل المعرفة والفرص إلى أثر ملموس يخدم مجتمعها ووطنها.

وقالت سعادة الدكتورة أسماء حسّوني مديرة المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع إن المرأة الإماراتية رسّخت حضورها بوصفها شريكاً فاعلاً في مسيرة الإعلام الوطني وأسهمت بكفاءتها ووعيها في تقديم خطاب يعكس هوية المجتمع ويقترب من قضاياه ضمن شراكة متكاملة مع الرجل تقوم على تبادل الخبرات وتضافر الجهود.

وأوضحت أن المرأة تضيف إلى الإعلام الأسري والمجتمعي رؤيةً نابعة من قربها من تفاصيل الحياة اليومية فهي تلتقط ما قد لا يُقال بالكلمات وتقرأ ما وراء صمت الأبناء وتفهم مشاعر الوالدين وتحول هذه التفاصيل إلى رسائل تفتح أبواب الحوار وتعزّز التفاهم وتمنح قضايا الناس حضوراً أكثر صدقاً وإنسانية كما تؤدي الإعلامية الإماراتية دوراً محورياً في الإعلام الأسري إذ توظّف وعيها بقضايا الأسرة وفهمها لخصوصية المجتمع في تقديم محتوى مسؤول يلامس واقع الناس ويعزّز الحوار بين أفراد الأسرة ويسهم في تنشئة الأبناء على القيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.

وقالت سعادة ريم بن كرم مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة إن يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية نجدد فيها الاعتزاز بما حققته من إنجازات نوعية وبما تؤديه من دورٍ محوري في مسيرة التنمية الشاملة وذلك انطلاقًا من إيمان قيادتنا الرشيدة بقدراتها وإسهاماتها وفي مجلس إرثي للحرف المعاصرة نواصل ترجمة هذه الرؤية من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وإبداعيًا وتعزيز حضورها في الصناعات الإبداعية وصون الحرف الإماراتية بوصفها موردًا ثقافيًا واقتصاديًا مستدامًا ترسيخاً لدورها كشريكة فاعلة في مسيرة التنمية ومواكبةً لرؤية إمارة الشارقة في الاستثمار في الإنسان والثقافة والإبداع.

وقالت سعادة مريم الحمادي مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: في يوم المرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه ابنة الإمارات بل بالأثر الذي صنعته في أسرتها ومجتمعها ووطنها وبإسهامها الفاعل في مسيرة التنمية والعمل الإنساني وقد كان لرؤية قيادتنا الرشيدة وإيمانها المبكر بقدرات المرأة دورٌ أساسي في بناء بيئة أتاحت لها أن تتعلم وتقود وتصنع أثراً حقيقياً وفي الشارقة نجد في رؤية وإلهام قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع نموذجاً راسخاً للإيمان بدور المرأة وقدرتها على خدمة مجتمعها والارتقاء بالإنسان وترسيخ حضورها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة الأثر ومن هنا يكتسب شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" معناه الحقيقي فالمرأة الإماراتية لا تواكب مسيرة التنمية فحسب بل تسهم بثقة في صياغة مستقبل الوطن.

وقالت سعادة هنادي اليافعي مدير عام مؤسسة سلامة الطفل إن شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد روح المرأة الإماراتية بما تتسم به من مثابرة وإرادة لا تلين وبما تغرسه في أطفالنا جيلاً بعد جيل من معاني القوة الحقيقية القائمة على الوعي والانتماء والمسؤولية مضيفة أن أثر المرأة الإماراتية في حياة الطفل يمتد عبر أدوارها المتعددة في مجتمعها ومن مختلف مواقعها تظل شريكاً أساسياً في حماية الأطفال وصون حقوقهم ودعم نموهم تجسيداً لإيمان دولة الإمارات بأن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية مشتركة وأن الاستثمار في سلامته وتنشئته منذ سنواته الأولى هو أساس بناء مستقبل أكثر قوةً وازدهاراً.

وقال الدكتور عبدالرحمن الياسي مدير ناشئة الشارقة إننا نحتفي بعطاء المرأة التي كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية وبناء الوطن فقد أسهمت بدورها المحوري في تنشئة الأجيال وترسيخ قيم الأسرة إلى جانب مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات لتقدم نموذجًا مشرّفًا في المسؤولية والإنجاز.

وقالت عائشة الملا مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نحتفي فيها بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها ابنة الإمارات وبإسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً ويجسد شعار هذا العام طموح المرأة الإماراتية وإصرارها على مواصلة العطاء والتطور وصناعة الأثر وفي جمعية أصدقاء مرضى السرطان نؤمن بأن دور المرأة لا يقتصر على الإنجاز المهني بل يمتد إلى خدمة المجتمع ودعم أفراده وتعزيز قيم العطاء والتكافل ونفخر بدور المرأة الإماراتية في مسيرة العمل الإنساني وبما تقدمه من نموذج ملهم في القيادة والمسؤولية والعطاء.

وأوضحت شيخة الشامسي مدير سجايا فتيات الشارقة إن المرأة الإماراتية لم تعد تقيس حضورها بما أتيح لها من فرص بل بما تصنعه من أثر بعد مسيرة وطنية آمنت بقدراتها واستثمرت في تعليمها وتمكينها حتى أصبحت شريكاً فاعلاً في صناعة المستقبل، بهوية راسخة وطموح متجدد، وفي سجايا نؤمن بأن مسؤوليتنا اليوم هي إعداد الفتاة لما هو أبعد من الفرص القائمة أن نمنحها المعرفة والثقة والتجربة التي تمكّنها من اكتشاف قدراتها وصناعة فرصها وتحويل طموحها إلى أثر يمتد إلى مجتمعها ووطنها.

وأكدت خولة شريف الحواي مديرة مؤسسة أطفال الشارقة أن شعار يوم المرأة الإماراتية "بنظهر الأقوى والأفضل" يختصر مسيرة وطن آمن بأهمية الاستثمار في الإنسان وتحديداً المرأة التي حولت التمكين إلى إنجاز والمسؤولية إلى أثر ممتد، لافتة إلى أن قوة المرأة الإماراتية ليست في حضورها فحسب بل في أثرها في أسرة تبنيها ومجتمع تسهم في نهضته وأجيال تشارك في إعدادها ووطن تضع طموحه في مقدمة أولوياتها وفي قطاع الطفولة تتضاعف هذه المسؤولية لأن ما نزرعه اليوم في فكر الطفل وقيمه وشخصيته سيظهر غدًا في قوة المجتمع وتقدمه.

وقالت عزيزة المازمي مدير جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب: نحتفي بالمرأة الإماراتية التي آمنت بالإنسان قبل إنجازه ورأت في طاقاته إمكاناتٍ تستحق أن تُكتشف وفي أحلامه مستقبلًا يستحق أن يُصنع، وفي جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب للمرأة الإماراتية دور قيادي ورئيسي يؤمن بأن رحلة التميز تبدأ عندما يجد الشباب من يؤمن بقدراتهم ويمنحهم الثقة ليجرّبوا ويتعلّموا ويثابروا ونفخر بفتيات الإمارات اللاتي خضن رحلة الجائزة فجعلن من خدمة المجتمع رسالة، ومن تطوير الذات نهجًا، ومن التحديات فرصًا للنمو وفي صميم كثير من قصص النجاح التي نحتفي بها اليوم تقف امرأة إماراتية آمنت بالإنسان وأسهمت في بناء جيلٍ يُظهر الأقوى والأفضل.

وقالت شيخة السويدي مدير نادي سيدات الشارقة إن المرأة الإماراتية حاضرة في تفاصيل هذا الوطن تنسج مسؤولياتها بحب وتساند أسرتها ومجتمعها واليوم نفخر بما وصلت إليه بدعم من القيادة الرشيدة وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فالمرأة الإماراتية شريكة في صناعة جيل المستقبل فهي معطاء بحكمة وتترك بصمة مميزة أينما حلّت وفي كل إنجاز تحققه تتجسد قصة وطن نفخر به ونواصل معه مسيرة تستحق أن نظهر فيها دائماً الأقوى والأفضل.

وقالت وفاء تيمور المدير التنفيذي لمجموعة الشارقة لخدمات الضيافة: تربينا على أن المرأة هي السكن والسند هي من يقوى بها الرجال عند الشدائد ومن يلجأ لها الأبناء عندما توصد الأبواب لكونها صبورة وحكيمة تربت على أن لا يقهرها ظرف أو تهزمها أزمة وبهذه الروح دخلت المرأة الإماراتية جميع المجالات واجتهدت في التغيير والتحديث والحوكمة و لم تأتي هذه المهارات من فراغ فالاجتهاد والإبداع والتفاني متجذرين فيها وجزء من هويتها.