ملك كمبوديا يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات

بنوم بنه - كمبوديا في 28 أغسطس / وام / استقبل الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في القصر الملكي بالعاصمة بنوم بنه، ضمن مجموعة رؤساء الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات المنعقد في كمبوديا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم التسامح والسلام.

وترأس الجروان وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر، الذي جمع رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من مختلف دول العالم، حيث ألقى كلمة أكد فيها أهمية تعزيز دور البرلمانات والدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الدولية ودعم الحوار والتفاهم وبناء السلام.

وأعرب معاليه عن تقديره لمملكة كمبوديا وقيادتها على استضافة هذا التجمع البرلماني الدولي، موجهاً الشكر إلى الملك نورودوم سيهاموني، ومعالي هون سين، رئيس مجلس الشيوخ، ودولة رئيس الوزراء هون مانيت، ومعالي خون سوداري، رئيسة الجمعية الوطنية، على جهودهم في دعم السلام وتعزيز التعاون الدولي.

وأكد أن ما يشهده العالم من نزاعات وتوترات يضاعف من مسؤولية البرلمانات، باعتبارها ساحات للحوار وتحويل الاختلافات إلى فرص للتفاهم والتعاون، وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وتشريعات ومبادرات عملية.

وأشار إلى الدور الذي يقوم به البرلمان الدولي للتسامح والسلام، التابع للمجلس العالمي للتسامح والسلام، من خلال شبكة برلمانية دولية واسعة تضم برلمانات من أكثر من 120 دولة، تعمل على تعزيز الحوار والتسامح والسلام والتعاون بين الشعوب.

وشدد معاليه على أن شعار المؤتمر، "التضامن من أجل السلام والازدهار المشترك"، يعكس الحاجة إلى تعزيز الحوار والمصالحة والعمل المشترك، مؤكداً أن السلام مسؤولية جماعية تتطلب شراكات أقوى ودوراً أكثر فاعلية للدبلوماسية البرلمانية.

وعلى هامش المؤتمر، استقبل معالي هون سين، رئيس مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا، معالي أحمد بن محمد الجروان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في دعم جهود التسامح والسلام، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في التقريب بين الشعوب وتعزيز الاستقرار.