"أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" يسجل إقبالاً جماهيرياً كبيراً في يومه الافتتاحي

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / شهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، إقبالاً جماهيرياً كبيراً في يومه الافتتاحي، مع مشاركة بارزة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والدولية، ضمن نسخته الثالثة والعشرين، والأكبر في تاريخه، والتي تستمر حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وشهد اليوم الأول حضوراً لافتاً من الزوار والمهتمين بقطاعات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية، الذين اطلعوا على أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب الفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة للمعرض.

كما استقطبت القطاعات الـ15 التي يضمها المعرض اهتماماً واسعاً من الجمهور، بما في ذلك قطاعات الصقارة والفروسية والإبل وبنادق ومستلزمات الصيد والرحلات البرية والسفاري والمركبات الترفيهية والفنون والحرف التراثية وحماية البيئة والتراث، ما يعكس تنوع تجربة الزوار وشموليتها.

وشهد اليوم الافتتاحي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مجموعة من العروض المتنوعة في ساحة العروض، التي تُعد إحدى أبرز محطات المعرض وأكثرها جذباً للزوار، وكان من أبرزها عرض السلوقي العربي.

ومن الإضافات الجديدة في نسخة 2026، العرض الحماسي الذي قدمته فرقة الطبول الأفريقية، ونجح في استقطاب الجمهور بمزيج نابض بالحيوية من الموسيقى والرقص والفنون الأفريقية.

وجمع العرض بين الأداء الحماسي والإيقاعات الحية القوية والأزياء التقليدية اللافتة والحركات البهلوانية التي تتحدى الجاذبية، ليقدم للزوار تجربة غامرة تحتفي بثراء التقاليد الثقافية الأفريقية وتنوع تعبيراتها الفنية وروحها النابضة بالحياة.

كما لاقت الأنشطة العائلية وبرامج الأطفال إقبالاً كبيراً من الأسر، حيث استمتع الزوار بمجموعة متنوعة من الورش التعليمية والتفاعلية والأركان التراثية والإبداعية التي تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الإماراتي الأصيل بأساليب مبتكرة تجمع بين التعليم والترفيه.

ولاقت العروض الفنية التراثية التي قدمتها الفرق الإماراتية إقبالاً كبيراً، مثل الرزفة والعيالة والأناشيد والأغاني الفلكلورية التي تحتفي بالمعرض والفعاليات المصاحبة له.

وسجلت الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة حركة نشطة من الزوار والمتخصصين ورجال الأعمال، ما أسهم في تعزيز فرص التواصل المهني واستكشاف مجالات التعاون والشراكات التجارية، إلى جانب إبراز دور المعرض في دعم الصناعات الوطنية والقطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والأنشطة الخارجية.

وجمع "مركز المعرفة" في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 قادة الفكر وخبراء الصناعة والمتخصصين لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات في مجالات الصيد والصيد بالصقور والفروسية والاستدامة والحفاظ على البيئة والأنشطة الخارجية.

ويواصل المعرض استقبال زواره خلال الأيام المقبلة ببرنامج حافل بالفعاليات التراثية والثقافية والعائلية والعروض الحية والمزادات المتخصصة، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للصيد والفروسية والصقارة والتراث الثقافي.