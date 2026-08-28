رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور الرائد للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات

القاهرة في 28 أغسطس/ وام / أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بما حققته المرأة الإماراتية من حضور بارز في مختلف المجالات بدعم وتمكين من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعكس رؤية راسخة جعلت من تمكين المرأة استثمارًا حقيقيًا وشريكاً وطنياً أساسياً في بناء مستقبل الدولة والمجتمع.

وثمن معاليه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يحتفل به في 28 أغسطس من كل عام، الدور التاريخي والإنساني الرائد الذي تقوم به سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة الإماراتية، وترسيخ حضورها كشريك أصيل في مسيرة التنمية، وما تقدمه سموها من إسهامات ومبادرات نوعية جعلت من تجربة المرأة الإماراتية نموذجًا يُحتذى به عربيًا ودوليًا.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن النهوض بالمرأة وتمكينها ركيزة أساسية من ركائز نهضة المجتمعات العربية واستقرارها وتقدمها، وأن الاستثمار في الطاقات النسائية وتمكينهن يسهم في صناعة القرار وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

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