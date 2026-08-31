مركز إماراتي لتدريب الكلاب الأمنية يغطي 50% من الحاجة المحلية ويتطلع للتصدير

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / يشارك مركز MDK المتخصص في تدريب وإنتاج الكلاب الأمنية، للمرة الأولى في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مستعرضاً تجربة إماراتية بدأت من شغف فردي بتدريب الكلاب والعناية بها، وصولاً إلى تطوير منظومة متخصصة في تدريب وإنتاج الكلاب الأمنية وتلبية جانب من احتياجات السوق المحلي، مع التوسع نحو التصدير إلى الأسواق العالمية.

وقال الخبير محمد أنور، صاحب مركز MDK، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فكرة المشروع بدأت من الشارع، من خلال استقبال الكلاب وتربيتها والتعرف إلى سلوكها وطرق التعامل معها، قبل أن تتطور التجربة إلى مرحلة متخصصة في تدريب وإنتاج الكلاب الأمنية.

وأوضح أن المركز يركز على تلبية احتياجات الدولة من الكلاب الأمنية محلياً، وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن المشروع يحقق حالياً نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ نحو 50%، مع تطلع إلى الوصول إلى 100% من الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المركز لا يقتصر دوره على الإنتاج المحلي، بل يعمل كذلك على تصدير الكلاب الأمنية إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن مفهوم مشاركته في المعرض يأتي تحت شعار "من الإمارات إلى العالم".

وأشار إلى أن المشروع انطلق بطموح شبابي إماراتي، مع التركيز في بدايته على بناء فريق عمل من المواطنين، قبل أن يتوسع ليتيح المجال أمام متطوعين من جنسيات مختلفة للاستفادة من الخبرات التي طورها المركز في هذا المجال.

وأكد أن الكلاب الأمنية التي يتم تدريبها وإنتاجها في الإمارات تتميز بقدرتها على التكيف مع درجات الحرارة والظروف المناخية المحلية، ما يعزز قدرتها على العمل والتأقلم في بيئات مختلفة حول العالم.