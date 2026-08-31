أعمال فنية عن الأسرة الإماراتية وتراث الصيد في "أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / يقدم الفنان التشكيلي الإماراتي أحمد خميس خلال مشاركته في الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مجموعة من الأعمال الفنية التي تتناول موضوعات مستوحاة من الأسرة الإماراتية وتراث الصيد والصقارة، إلى جانب تنفيذ أعمال فنية حية أمام زوار المعرض.

وقال الفنان التشكيلي أحمد خميس، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مشاركته هذا العام تأتي بصورة مختلفة من خلال مجموعة من اللوحات التي تتناول موضوعات متنوعة.

وأوضح أن هذه المشاركة تعد السادسة له في المعرض، الذي يحرص من خلاله كل عام على تقديم موضوعات وأفكار فنية جديدة، لافتاً إلى أنه يحرص على الرسم بشكل حي أمام الجمهور، بما يتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على مراحل العمل الفني وأساليبه.

وأضاف أن اختياره هذا العام للتركيز على الأسرة الإماراتية يأتي تزامناً مع عام الأسرة، بهدف إبراز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، وجعل الأعمال الفنية مصدر إلهام للأجيال القادمة.