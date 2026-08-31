الإمارات للدراجات يشارك في سباق "لويدز بريطانيا"

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / أعلن فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية تشكيلته المشاركة في النسخة الثانية والعشرين من سباق "لويدز طواف بريطانيا"، الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر المقبل، عبر خمس مراحل تمتد بين إنجلترا واسكتلندا.

ويخوض فريق الإمارات منافسات السباق بتشكيلة تضم كلاً من ميكيل بييرغ، وبونوا كوزنفروي، وفيليكس غروسشارتنر، ونيلس بوليت، وفلوريان فيرميرش، وتيم ويلينز، بقيادة المديرين الرياضيين فابريتسيو غيدي وأنير مورينو.

ويشارك فريق الإمارات في السباق للعام الثاني على التوالي، حيث يتطلع بونوا كوزنفروي إلى المنافسة على صدارة الترتيب العام، مستفيداً من طبيعة المسار التي تتضمن العديد من المقاطع المتعرجة والصعودات القصيرة، فيما يعزز نيلس بوليت تشكيلة الفريق بخبرته الكبيرة، بعد مشاركاته الخمس السابقة في طواف بريطانيا.

وتنطلق منافسات الطواف يوم الأربعاء المقبل من مدينة لينكولن، في مرحلة أولى تقام على مسار دائري في وسط المدينة، يتضمن صعود "مايكلغيت" المرصوف بالحجارة، والذي يمتد لمسافة 400 متر، ما يجعله أحد أبرز تحديات افتتاح السباق.

وتتجه المرحلة الثانية من بوسطن إلى سكيغنيس لمسافة 180 كيلومتراً، وتعد الأقل صعوبة من حيث الارتفاعات، ما يمنح المتسابقين السريعين فرصة قوية للمنافسة على الفوز، قبل أن ينتقل الطواف في المرحلة الثالثة إلى يوركشاير، عبر أطول مراحل السباق لمسافة 194.1 كيلومتر من هال إلى بيفرلي، والتي يرجح أيضاً أن تشهد نهاية جماعية.

وتشكل المرحلة الرابعة الاختبار الأصعب في السباق، إذ تمتد لمسافة 165.8 كيلومتر من هيلمسلي إلى ليبورن، وتتضمن 2699 متراً من التسلق، مع عدد من المرتفعات البارزة، من بينها غرينهو بانك وكيدستون وصعود ريدماير، لتكون محطة حاسمة في الصراع على صدارة الترتيب العام.

وتختتم المنافسات يوم الأحد 6 سبتمبر في منطقة الحدود الاسكتلندية، حيث تقام المرحلة الخامسة والأخيرة انطلاقاً ووصولاً إلى مدينة إيرلستون لمسافة 156.1 كيلومتراً، وتتضمن 2236 متراً من التسلق عبر تلال لامرمور.