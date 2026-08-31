الجامعة القاسمية تستقبل طلبتها من 140 جنسية وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم

الشارقة في 31 أغسطس/ وام/ استقبلت الجامعة القاسمية طلبتها القادمين من مختلف أنحاء العالم، إيذاناً بانطلاق العام الأكاديمي 2026-2027، وذلك من خلال فرقها الميدانية في مطارات الدولة، في إطار حرصها على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلبة منذ لحظة وصولهم.

وعملت فرق الجامعة على تيسير انتقال الطلبة من مطارات الدولة إلى السكن الجامعي، واستكمال إجراءات تسكينهم، وتعريفهم بالمرافق والخدمات الجامعية، إلى جانب توفير المستلزمات الأساسية التي تساعدهم على بدء مسيرتهم الأكاديمية في أجواء من الاستقرار والطمأنينة.

وأكد سعادة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن الجامعة تضم طلبة من أكثر من 140 جنسية، بما يجسد تنوع مجتمعها الجامعي، ويعزز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ويوفر بيئة أكاديمية تتيح للطلبة من مختلف الثقافات تبادل المعرفة والخبرات والتفاعل في إطار من الاحترام المتبادل.

وقال إن انطلاق العام الأكاديمي الجديد يجسد مواصلة الجامعة لمسيرتها العلمية والأكاديمية، في ظل الدعم المتواصل من مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن هذا الدعم أسهم في تعزيز حضور الجامعة على الساحة الدولية.

وأضاف أن الجامعة تركز خلال العام الأكاديمي الجديد على مواصلة تطوير جودة برامجها التعليمية، وتعزيز الإنتاج البحثي والابتكار والتعاون الدولي، إلى جانب توسيع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالي التعليم والبحث العلمي، بما يدعم أهدافها الاستراتيجية ويعزز أثرها العلمي والمجتمعي.

وفي إطار استعداداتها للعام الأكاديمي الجديد، التقى سعادة الدكتور عواد الخلف أعضاء الهيئة التدريسية الحاليين والجدد، مؤكداً أهمية مواصلة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس وتقويم الطلبة، وتعزيز الإنتاج البحثي والتعاون الدولي، وتوجيه البحوث نحو القضايا المجتمعية واحتياجاتها، بما يسهم في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة والارتقاء بمخرجات العمل الأكاديمي وتعزيز أثر الجامعة العلمي والمجتمعي.