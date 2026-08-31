نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق

مابوتو في 31 أغسطس/ وام / نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري "FACIM 2026" في جمهورية موزمبيق.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية موزمبيق، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان كلمة خلال افتتاح المعرض، أكد فيها أن العلاقة بين دولة الإمارات وموزمبيق تشهد زخماً متنامياً، وأن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات كبيرة لتعميق الشراكة التجارية والاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تحقق قيمة طويلة الأمد للبلدين.

وعلى هامش الزيارة، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان مع فخامة دانييل فرانسيسكو شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، ونقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية موزمبيق وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة شابو معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث إمكانية توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكتها مع موزمبيق ودعم دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع وشراكات تحقق المصالح المشتركة.