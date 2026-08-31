كأس رئيس الدولة للخيول العربية يجمع النخبة غداً في قمة بلجيكا

بروكسل في 31 أغسطس/ وام / يستضيف مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا غداً، منافسات المحطة الحادية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة المرابط، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية.

وتشهد المحطة البلجيكية مشاركة نخبة قوية من أبطال الجولات السابقة والخيول التي برزت خلال الموسم الحالي، في سباق يُقام على مسافة 2200 متر على الأرضية العشبية ضمن الفئة الثانية، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، فيما تبلغ قيمة جوائزه 250 ألف يورو، وهي الأكبر في تاريخ سباقات الخيل العربي في مملكة بلجيكا.

ويسجّل الحضور الإماراتي في القمة البلجيكية مشاركة قوية عبر الجوادين "آر بي كينج ميكر" و"مقبول"، إذ يتصدّر الأول، المنحدر من نسل "باسق الخالدية × آر بي رويال مدام" للمالك هلال العلوي، قائمةَ المشاركين، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس كريستوف سوميلون.

ويحمل "آر بي كينج ميكر" سجلاً حافلاً بالإنجازات، أبرزها الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار أبوظبي عام 2024، إضافةً إلى تتويجه الأخير بلقب "قطر إنترناشونال ستيكس" للفئة الأولى على مضمار "جودوود" الإنجليزي خلال الموسم الحالي، ليدخل التحدي البلجيكي بطموح إضافة لقب جديد إلى مسيرته المميزة.

كما يمثل الإمارات الجواد "مقبول" من نسل "إيه إف البحر × غالبة"، العائد لـ"ياس لإدارة سباقات الخيل"، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس ليو بول بريشيه، وذلك بعد حضوره القوي وحلوله وصيفاً في محطة هولندا ضمن النسخة الحالية.

ومن المشاركين أيضاً بطل محطة هولندا خلال النسخة الحالية "جو ستار" من نسل "المرتجز × جيست ديل فالو"، للمالك محمد عبدالله عبدالرحمن، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس أنتوني كراستوس.

وتضم القائمة أيضاً صاحب المركز الثالث في محطة هولندا "مهدي دو برويل" من نسل "مارد الصحراء × وانا دو برويل"، للمالك ويلجان بولس، بإشراف المدربة ميلودي بايو وقيادة الفارس فابيان ليفبفر.

ويحضر في لقاء النخبة أيضاً بطل محطتي السويد لعامي 2023 و2024 "فريدي باي" من نسل "تي إم فريد تكساس × فيا هايبولايت"، للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف وقيادة الفارس أنتوان سوبياس، إلى جانب "الباسو تي" من نسل "المرتجز × بورتا تي" للمالك والمدرب ذاته، وقيادة الفارس جوليان غيوشون.

ويشارك بطل محطة إيطاليا لعام 2024 "سكا دي ليجل" من نسل "المرتجز × سيا"، للمالك الليث ريسنغ، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس غيوم جيدج-جاي، إلى جانب بطلة محطتي هولندا عام 2024 والسويد عام 2025 "فريدة بي" من نسل "المرتجز × هانيا دي إيه"، للمالك والمدرب بيتر ديكرز وقيادة الفارس نيكولا بوديه.

وتكتمل قائمة المشاركين بكل من "الزاركا دي إيه" من نسل "إيه إف البحر × شيفا دي إيه"، للمالك والمدرب يوهان فريستربين وقيادة الفارس كوين كليمانس، و"تيكس دي إيه" من نسل "مغادر × فوزية دي إيه"، للمالكة والمدربة بيانكا دونك وقيادة الفارس جيف فيربيك، و"دريم سيك" من نسل "باسق الخالدية × دريم بيرل"، للمالك والمدرب تيمو كيرسمايكرز وقيادة الفارس جينتي ماريان.

وقال سعادة فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: سعداء بمواصلة رحلة الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها السديدة وتوجيهاتها الملهمة التي قادت إلى تحقيق النجاحات العالمية، وتعزيز مكانة الخيل العربي، وتوفير أفضل الفرص والحوافز أمام الملاك والمربين في مختلف دول العالم.

وأضاف: تمثل المحطة البلجيكية واحدة من المحطات المهمة ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، لما تشهده من مشاركة نوعية تجمع نخبة الخيول والمرابط، إلى جانب مجموعة من الأبطال الذين حققوا نتائج مميزة في سباقات الكأس الغالية وكبرى السباقات الدولية، وهو ما يعكس مكانة الحدث وسمعته المرموقة لدى الملاك والمدربين والفرسان في أوروبا.

وقال: نتطلع إلى سباق قوي ومثير يواصل النجاحات المميزة التي حققتها الكأس الغالية خلال الموسم الحالي، ويعكس المستوى المتقدم لسباقات الخيل العربية، بما ينسجم مع رسالة دولة الإمارات ودورها الريادي في الحفاظ على هذا الإرث الأصيل وإعلاء شأنه في مختلف المضامير العالمية.