حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حرم محمد بن بطي آل حامد

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء إلى معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، في وفاة حرم معاليه، عائشة راشد الظاهري، رحمها الله، وذلك في مجلس العزاء بمدينة أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وأسرته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.