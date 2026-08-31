"مملوك آرتشري" تستعرض درعاً تركياً من القرن الرابع عشر في "الصيد والفروسية 2026"

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / استعرضت شركة "مملوك آرتشري - Mamluk Archery" التركية، المتخصصة في صناعة وتوريد معدات الرماية التقليديةومستلزمات الفروسية التاريخية، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية "ADIHEX 2026"، مجموعة من الدروع والأسلحة ومعدات الرماية، إلى جانب نماذج تحاكي أدوات ومعدات ارتبطت بفنون القتال والرماية وإعادة التمثيل التاريخي.

وقال إبراهيم ألكان، مالك شركة "Mamluk Archery"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الدرع المعروض يمثل نموذجاً للدرع التركي التقليدي الذي يعود إلى القرن الرابع عشر، موضحاً أن طبقته الداخلية الأولى تتكون من الدروع الحلقية المتشابكة، وأن إعداد الدرع يستغرق نحو شهرين.

وأشار إلى وجود نماذج من الأقواس والدروع المصفحة والصفائح المعدنية المستخدمة في بعض هذه المعدات، فيما تستخدم إحدى الدمى المعروضة عادة في المعارض وفعاليات إعادة التمثيل التاريخي.

وأوضح أن المعروضات تشمل سيوفاً،من بينها سيوف البطولات والسيوف التركية العثمانية التاريخية، إلى جانب أقواس احترافية وأخرى بلاستيكية مخصصة للمبتدئين، فضلاً عن السهام والجِعاب ومختلف مستلزمات الرماية.

ولفت إلى أن المشاركة تتيح للزوار خوض تجربة الرماية بالقوس والسهم عبر ميدان مخصص لذلك، موضحاً أن الأسلوب المتبع يستند إلى تقنيات مختلفة، فيما تضطلع "Mamluk Academy"، وهي أكاديمية دولية، بتعليم المشاركين أساليب الرماية، ولا سيما العربية والآسيوية والتركية.