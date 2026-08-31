هيئة الشارقة للثروة السمكية تستقطب أكثر من 12 ألف زائر بمهرجان "دبا الحصن"

الشارقة في 31 أغسطس/ وام / اختتمت هيئة الشارقة للثروة السمكية مشاركتها في النسخة الثالثة عشرة من مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس 2026 في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن حيث استقطبت منصة الهيئة أكثر من 12 ألف زائر على مدار أربعة أيام وسط إقبال وتفاعل جماهيري لافت.

وجاءت مشاركة الهيئة للعام الرابع على التوالي في إطار حرصها على التعريف بجهودها ومشاريعها في استدامة الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية إلى جانب إبراز الموروث البحري الإماراتي وتعزيز حضوره لدى مختلف فئات المجتمع بأساليب حديثة وتفاعلية.

وشهدت منصة الهيئة إقبالاً واسعاً من مختلف الفئات العمرية وتضمنت مجموعة من الأركان والتجارب التفاعلية أبرزها المتحف البحري وركن "مشاريع تصنع الاستدامة" الذي استعرض مشاريع الهيئة وإنجازاتها ومنها الكهوف الاصطناعية ودورها في دعم البيئة البحرية وتنمية المخزون السمكي إلى جانب تجربة الواقع الافتراضي و«لقطة من الأعماق» والتعريف باستزراع الأحياء المائية وأهميته في دعم استدامة الموارد السمكية.

كما شاركت الهيئة في فعاليات مسرح المهرجان من خلال عدد من المسابقات والفقرات التوعوية والتفاعلية التي شهدت مشاركة واسعة من الجمهور وتوزيع جوائز على الفائزين.

وقال سعادة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية ما لمسناه خلال أيام المهرجان من إقبال وتفاعل من مختلف فئات المجتمع كان محل تقدير واعتزاز وأسعدنا اهتمام الزوار بما قدمته منصة الهيئة من تجارب ومحتوى متنوع بما يعكس نجاحنا في إيصال رسائل الهيئة إلى الجمهور بصورة مباشرة وقريبة منهم.

وفي ختام مشاركتها أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها للقائمين على المهرجان ولجميع زوار منصتها ولفريق العمل الذي أسهم في نجاح المشاركة مؤكدة مواصلة جهودها في دعم استدامة الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية وصون الموروث البحري الإماراتي للأجيال القادمة.