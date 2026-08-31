بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.. الداخلية تطلق النسخة الثالثة من "البرنامج التنفيذي لقادة الابتكار"

دبي في 31 أغسطس/ وام / أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، النسخة الثالثة من "البرنامج التنفيذي لقادة الابتكار"، الهادف إلى تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة من منتسبي وزارة الداخلية نحو قيادة الابتكار وتطوير الحلول والممارسات المستقبلية في العمل الحكومي والأمني، وذلك في مقر الكلية بدبي.

حضر إطلاق البرنامج محمد الخطيب، مدير أول إدارة الخدمات المساندة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعدد من ضباط الوزارة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بالكلية.

واستهل البرنامج أعماله بورشة تعريفية، تناولت متطلبات الدبلوم ومحاوره الأكاديمية، حيث يمتد البرنامج على مدى ستة أشهر، بواقع "205" ساعات تدريبية، وفق منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم الحضوري والافتراضي، والتدريب العملي، وتنفيذ المشاريع الابتكارية التطبيقية، إلى جانب الزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب لدى الجهات والمؤسسات المعنية.

ويمر البرنامج عبر أربع مراحل معرفية رئيسة، تبدأ بالتأسيس وبناء العقلية الابتكارية، ثم امتلاك الأدوات والتقنيات، والتطبيق في السياق الحكومي، وصولاً إلى استشراف المستقبل وتطبيقاته، بما يعزز معارف المشاركين ومهاراتهم في تصميم الحلول الابتكارية وتطبيقها في بيئة العمل.

ويأتي إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج ضمن سلسلة برامج رعاية المبتكرين لمنتسبي وزارة الداخلية، التي ينفذها مركز وزارة الداخلية للابتكار، التابع للإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وفي إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين المواهب والكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة محفزة داعمة للإبداع والتطوير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي واستدامة مسيرة التميز والريادة.

وأكد المقدم مهندس راشد خلفان الكندي، مدير مركز وزارة الداخلية للابتكار، أن البرنامج صمم وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع كلية متخصصة في مجال الإدارة الحكومية، مشيراً إلى أن اختيار المحتوى العلمي والمواد التدريبية جاء بما يواكب متطلبات العمل الحكومي الحديث، ويتوافق مع المبادرات والمشاريع التحولية التي تشهدها دولة الإمارات.

وأوضح أن البرنامج يستهدف نخبة من منتسبي الوزارة المؤهلين؛ للاستثمار في قدراتهم وصقل مهاراتهم بالمعارف والخبرات العلمية والعملية، وتمكينهم من قيادة مسارات الابتكار والتغيير الإيجابي، وتطوير حلول استباقية تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقال محمد الخطيب، مدير أول إدارة الخدمات المساندة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن إطلاق النسخة الثالثة من "البرنامج التنفيذي لقادة الابتكار" يجسد رؤية الكلية في بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الداخلية يمثل إضافة نوعية لجهود بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة الابتكار، وتطوير حلول تستجيب لمتطلبات المستقبل.

وأضاف: تحرص الكلية من خلال برامجها الأكاديمية والتنفيذية على تمكين قادة المستقبل، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في العمل الحكومي، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل منصة متقدمة لربط المعرفة بالتطبيق، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع عملية تسهم في تطوير الأداء الحكومي والأمني، وترسخ نهج دولة الإمارات في الريادة والتميز واستشراف المستقبل.