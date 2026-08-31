عروض الفروسية والسلوقي العربي تتألق في رابع أيام "أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / تألقت عروض الفروسية والسلوقي العربي في رابع أيام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، في دورته الـ23، وسط إقبال جماهيري لافت على برنامج متنوع جمع بين التراث والثقافة والترفيه والتوعية، إلى جانب عروض الصقارة والأنشطة التفاعلية، بما يعزز مكانة المعرض وجهة عائلية وثقافية لمختلف الفئات العمرية.

وحظيت عروض الفروسية والتراث الإماراتي بحضور لافت، وتضمنت عرضاً تراثياً للخيول والأعلام، وعروضاً للخيول العربية الأصيلة وفقرات متعددة للفروسية، فضلاً عن عروض السلوقي العربي التي أبرزت مكانته في الموروث الإماراتي وارتباطه التاريخي بحياة الآباء والأجداد.

وتضمن البرنامج عروضاً حية للخيول العربية، وتنفيذ الكلاب البوليسية للأوامر، وتجربة ركوب خيول البوني، وعروض الكلاب المدربة، إلى جانب عروض تحاكي الصيد بالصقور، وعروض فنية لفرق الطبول والرقص والألعاب البهلوانية الأفريقية، وعرض طبول التايكو اليابانية، ما أضفى تنوعاً ثقافياً وترفيهياً على فعاليات المعرض.

كما شمل البرنامج عروض ركوب الخيل ومحاكاة الصيد بالصقور وعروض "البحارة"، إلى جانب عرض "التشوليب" التراثي، قبل اختتام الفعاليات بمزيد من عروض الفروسية والصقارة.

وفي جانب الورش والأنشطة التوعوية والتعليمية، استضاف "مجلس التعلّم" ورشة للشباب وفعاليات تفاعلية للزوار، فيما قدمت شرطة أبوظبي، عبر إدارة الشرطة المجتمعية، أنشطة توعوية وورشة للتوعية بمخاطر المخدرات.

كما تضمنت الفعاليات جلسة متخصصة حول فحص الخيول قبل الشراء، تناولت أهمية التقييم البيطري للحالة الصحية للخيل قبل إتمام عملية الشراء، إلى جانب فعالية حول الغوص الحر.

وعكست كثافة الحضور تنوع جمهور المعرض؛ إذ استقطبت الفعاليات المهتمين بالصيد والفروسية والتراث والأنشطة الخارجية، إلى جانب الخبراء والهواة، فيما تزايد إقبال الأسر والعائلات برفقة أطفالهم بعد انتهاء أول أيام العام الدراسي، للاستمتاع بالعروض الحية والأنشطة التفاعلية والتراثية.