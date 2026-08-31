مدير دائرة شؤون البلديات بالشارقة يؤكد الدور المحوري للمرأة الإماراتية في العمل البلدي

الشارقة في 31 أغسطس/ وام / أكد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات بالشارقة، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد مناسبة وطنية للاحتفاء بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية، وما أثبتته من حضور فاعل وإسهام مؤثر في مختلف مسارات التنمية، مشيداً بالدور المحوري الذي تؤديه الكوادر النسائية في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في منظومة العمل البلدي بإمارة الشارقة، من خلال حضورها الفاعل في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك المشاريع الهندسية، والتخطيط العمراني، والخدمات الرقمية، والرقابة الميدانية، وغيرها من القطاعات التي تتطلب كفاءة وتخصصاً وقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس ما تتمتع به الكوادر النسائية الوطنية من كفاءة واقتدار، ويجسد نجاح النهج الوطني في تمكين المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.

وأضاف أن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات في القطاع البلدي يمثل امتداداً لمسيرة راسخة من الدعم والتمكين، أسهمت في بناء كوادر وطنية قادرة على المشاركة الفاعلة في تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، لافتاً إلى أن مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة، يشكلان ركيزة أساسية لاستدامة التميز المؤسسي.

ورفع سعادة مدير دائرة شؤون البلديات أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً لنهج سموه الحكيم ورعايته المتواصلة لبناء الإنسان، وحرصه على ترسيخ بيئة عمل داعمة ومحفزة تتيح للمرأة الإماراتية فرصاً متكافئة للنمو والتطور والإسهام في مختلف المجالات.

وأكد أن منظومة العمل البلدي ستواصل البناء على ما تحقق من مكتسبات، وتعزيز دور الكوادر الوطنية، وترسيخ ثقافة الأداء والتميز والابتكار، بما يترجم شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" إلى ممارسات وإنجازات ملموسة، ويعزز قدرة العمل البلدي على مواصلة التطور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.