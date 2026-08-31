"الفجيرة للفنون القتالية" يوقّع إعلان برايتون بلس هلسنكي دعمًا لتمكين المرأة في الرياضة

الفجيرة في 31 أغسطس/ وام / وقّع نادي الفجيرة للفنون القتالية، على إعلان برايتون بلس هلسنكي بشأن المرأة والرياضة، الصادر عن مجموعة العمل الدولية المعنية بالمرأة والرياضة "IWG"، تزامنًا مع شهر الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية لعام 2026، لينضم بذلك إلى أكثر من 700 جهة دولية ملتزمة بتعزيز مشاركة النساء والفتيات وتمكينهن في القطاع الرياضي.

ويجسّد توقيع الإعلان مشاركة النادي في الاحتفاء الوطني الممتد بيوم المرأة الإماراتية، ويترجم التزامه بتحويل قيم تمكين المرأة والمساواة وتكافؤ الفرص إلى سياسات وبرامج رياضية مستدامة تدعم مشاركة النساء والفتيات وتطورهن ووصولهن إلى مواقع القيادة والتميز الرياضي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر النادي بحضور أندرو كلارك، نائب القنصل العام في السفارة البريطانية في الإمارات، وريتشارد أتكينسون ممثل السفارة البريطانية، ونادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إلى جانب ممثلي مجموعة العمل الدولية المعنية بالمرأة والرياضة، وممثلي وسائل الإعلام، ونخبة من أبرز لاعبات النادي، والقيادات النسائية في النادي.

ويأتي توقيع الإعلان امتدادًا لجهود النادي الرامية إلى بناء منظومة رياضية شاملة ومستدامة، وتوفير بيئة تضمن تكافؤ الفرص، وتدعم مشاركة النساء والفتيات وتطورهن ووصولهن إلى مواقع القيادة والتميز الرياضي.

وتبلغ نسبة اللاعبات حاليًا 28% من إجمالي منتسبي نادي الفجيرة للفنون القتالية، فيما وضع النادي هدفًا إستراتيجيًا لرفع نسبة مشاركة الإناث إلى 35% بحلول عام 2028.

واعتمد النادي نهجًا متكاملًا قائمًا على البيانات لتطوير الرياضة النسائية، وربط برامجه ومبادراته بالمبادئ العشرة لإعلان برايتون بلس هلسنكي، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها الإنصاف والمساواة والقيادة عبر تطبيق سياسات واضحة لمكافحة التمييز وضمان تكافؤ الفرص، ودعم وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار والقيادة الرياضية إلى جانب المرافق المتاحة والبيئات الآمنة بتوفير منشآت رياضية مهيأة وملائمة للنساء، مع تخصيص أوقات تدريب متكافئة، ومساحات للصلاة ومرافق عائلية، إلى جانب تطبيق إجراءات الحماية والسلامة.

ورحّبت أناماري فيلبس، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل الدولية المعنية بالمرأة والرياضة، بانضمام نادي الفجيرة للفنون القتالية إلى الشبكة العالمية للمجموعة.

وأكدت أمل الكندي من نادي الفجيرة للفنون القتالية أهمية انضمام نادي الفجيرة للفنون القتالية إلى الجهات الموقعة على إعلان برايتون بلس هلسنكي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام النادي المستمر بدعم النساء والفتيات في المجتمع، وتحويل مبادئ المساواة والتمكين إلى برامج ومبادرات ذات أثر ملموس.

وأكد نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن دعم رياضة المرأة يمثل توجهًا أصيلًا في مسيرة النادي منذ تأسيسه، وقال إن تمكين المرأة في الرياضة ليس مجرد هدف نسعى إليه، بل هو ركيزة أساسية في مستقبل النادي وإرثه الدولي.