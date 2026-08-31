نادي أبوظبي للصقارين ينظم مسابقة "مزاينة الصقور" في "معرض الصيد والفروسية"

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن تنظيم مسابقة "مزاينة الصقور"، بعد غد الأربعاء في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام حاليا حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وكشف النادي في بيان له اليوم عن الأشواط المعتمدة في المسابقة المقررة "فئة فرخ" ضمن أنشطته المصاحبة للمعرض، وتتضمن شوط الحروشوط القرموشة، وشوط البيور جير.

وأكد استلام الصقور في موقع المسابقة من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً في نفس يوم المسابقة، واكتمال جميع الترتيبات المطلوبة، وفق الإجراءات الفنية لضمان نجاح المزاينة.