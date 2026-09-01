"فارس أبوظبي" يتصدر اهتمامات الطلبة في المعرض الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام / يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المقام حالياً، تعريف الطلبة والناشئة ببرنامج "فارس أبوظبي"، وتوعيتهم بأهدافه، لاستقطابهم خلال المرحلة الثالثة سبتمبر الجاري، وسط إقبال كبير من الفئات المختلفة.

وتنطلق المرحلة الثالثة من مشروع الرياضات التراثية للأجيال الواعدة "فارس أبوظبي"، بزيارات المدارس، تمهيداً للدورات العملية المقررة أكتوبر 2026 بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وأطلق مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، المشروع بأهداف داعمة لترسيخ ثقافة الرياضات التراثية، وتنشئة أجيال المستقبل، بمفاهيم الموروث الوطني الأصيل، وغرسه في نفوس الأجيال الجديدة.

ويتضمن المشروع برامج تدريبية وتأهيلية للمشاركين تحت إشراف نخبة من المدربين لنقل المعرفة، وتعزيز دور الرياضات التراثية، كما يقدم مجموعة كبيرة من القواعد والأساسيات الخاصة برياضة الفروسية، لدعم المشاركين بمعارف متكاملة من الفروسية ورياضة البولو، وأدواتها وقيمها وفنونها وطرق التعامل معها.

كما يستهدف فئة الناشئين من طلبة وطالبات المدارس، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، لنقل الموروث لهم، وتعريفهم برحلة المؤسسين، ومسيرة الآباء والأجداد، وتدريبهم على قواعد وأسس ومهارة رياضة الفروسية والبولو.