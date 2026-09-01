غرف دبي تدرب 14 ألف شركة على الذكاء الاصطناعي المساعد لتعزيز تنافسية القطاع الخاص

دبي في الأول من سبتمبر / وام / أطلقت غرف دبي مسارات تدريبية متخصصة لتمكين وتدريب 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في عملياتها الإدارية والتشغيلية .

ودشنت غرف دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس الإدارة وسعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي و90 من رؤساء مجموعات ومجالس الأعمال، “أكاديمية غرف دبي”، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وبرامج تدريبية في مجالات متنوعة.

وقال المنصوري إن البرنامج يعزز جاهزية مجتمع الأعمال لتبني التقنيات المتقدمة وتوظيفها بكفاءة لخلق قيمة مستدامة ودعم تنافسية الشركات وقدرتها على الابتكار والنمو.

وتغطي المسارات مفاهيم الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاته العملية وأحدث أدواته وحلوله، بما يسهم في تطوير العمليات الإدارية والتشغيلية ورفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين جودة اتخاذ القرار.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، الذي يشمل إنشاء حاضنات متخصصة ودعم الشركات المطورة للحلول الذكية ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية.

وكانت غرف دبي قد شكلت اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد لتسريع تبني هذه التقنيات في القطاع الخاص وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال، بما يرسخ مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.