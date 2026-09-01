الشبكة الأوروبية للنزاهة الأكاديمية تختتم مدرستها الصيفية في دبي

دبي في الأول من سبتمبر / وام / اختتمت الشبكة الأوروبية للنزاهة الأكاديمية مدرستها الصيفية 2026 في دبي بإطلاق “وثيقة دبي للنزاهة الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي”، التي تستعد لنشرها دولياً لدعم تطوير معايير النزاهة في التعليم والبحث العلمي في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها التقنيات الذكية.

وجاء إطلاق الوثيقة تتويجاً لبرنامج استمر أربعة أيام وجمع طلابا وأكاديميين وباحثين من أوروبا والشرق الأوسط تحت شعار “من دبي إلى العالم: صياغة معايير النزاهة لعصر الذكاء الاصطناعي”، بدعم من “فعاليات دبي للأعمال” التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

واستضافت الجامعة الكندية بدبي وجامعة أوروبا للعلوم التطبيقية البرنامج، الذي ناقش الاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الأكاديمية، والقيم الأساسية للنزاهة وحقوق وواجبات الطلاب والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تطوير سياسات مرنة تواكب التطورات التكنولوجية.

وشارك الطلاب مباشرة في صياغة “وثيقة دبي” عبر ورش عمل وجلسات كتابة مشتركة، قبل إطلاقها والتوقيع عليها من المشاركين وأعضاء هيئة التدريس والشركاء.

وقالت فيرونيكا كراسنيتشان المديرة التنفيذية للشبكة الأوروبية للنزاهة الأكاديمية، إن إشراك الطلاب في صياغة السياسات يمثل عاملاً أساسياً لبناء أطر ناجحة وفعالة للنزاهة الأكاديمية.

ويعكس اختيار دبي لاستضافة البرنامج دورها المتنامي باعتبارها منصة عالمية لتبادل المعرفة والحوار حول مستقبل التعليم والابتكار، وجمع المؤسسات والخبرات الدولية لصياغة حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.